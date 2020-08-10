На Украину надвигаются жуткие грозы: какие области пострадают от непогоды

Погода в Украине во вторник, 11 августа, начнет портиться во многих областях страны. Синоптики прогнозируют сильные грозовые дожди. Также температура воздуха начнет резко опускаться.

На востоке страны грозы захватят Харьковскую и Полтавскую области, в остальных будет облачно, но сухо. Температура воздуха ночью опустится до +15 +18 градусов, днем ожидается от +26 до +29 градусов.

В южных областях сохранится сухая погода, ожидается небольшая облачность. Ночью в регионе +18 +20 градусов, днем от +29 до +32 градусов. В Крыму без осадков, сухо. Ночью +18 +20 градусов, днем +29 +31 градус.

На севере Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах +15 +17 градусов, днем ожидается от +26 до +28 градусов.

Западные области накроет грозами и кратковременными дождями. Температура воздуха ночью составит +14 +17 градусов, днем в большинстве областей станет прохладнее, от +24 до +27 градусов.

В центральных областях Украины синоптики прогнозируют грозовые дожди. Ночью в регионе +15 +18 градусов, днем ожидается от +26 до +28 градусов.

В Киеве 11 августа пройдут кратковременные дожди. Ночная температура будет колебаться от +16 до +18 градусов, днем столбики термометров покажут от +26 до +28 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 11 августа

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики сделали предупреждение о сильных дождях и похолодании.