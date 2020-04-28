На Украину надвигается жуткая погода: появились новые карты

Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине в ближайшие сутки сильно испортится

Погода в Украине в ближайшие дни сильно огорчит жителей большинства областей. По прогнозу синоптиков, сильные грозы и дожди накроют сначала западные области, а потом пойдут дальше – на юг, север и центр Украины.

В среду, 29 апреля, сухо будет на востоке страны. В регионе возможен сильный штормовой ветер. Ночная температура воздуха составит от +3 до +7 градусов, днем воздух прогреется до +18 +20 градусов, в Днепре до +22 градусов.

В южных областях небольшая облачность, без осадков, штормовой ветер. Ночью от +5 до +10 градусов, днем ожидается от +18 до +20 градусов, в Одессе прохладнее, +14 +16 градусов. В Крыму сухо, штормовой ветер. Ночью +5 +7 градусов, днем от +16 до +18 градусов.

На севере Украины осадки не прогнозируются, сухо, небольшая облачность и сильный ветер. Ночью в регионе +7 +9 градусов, днем от +21 до +23 градусов.

Западные области накроет сильными грозами и ливнями. Ночная температура воздуха составит +7 +9 градусов, днем потеплеет до +21 +24 градусов. Ветер до штормовых порывов.

В центральной части страны сухо, небольшая облачность, сильный ветер. Ночью от +6 до +9 градусов, днем прогреется до +20 +22 градусов.

В Киеве 29 апреля ожидается солнечная погода с сильным ветром. Ночью +8 +10 градусов, днем столбики термометров покажут от +21 до +23 градусов.

Карта погоды в Украине на 29 апреля

В четверг, 30 апреля, грозы захватят большинство областей Украины, и сухая погода сохранится только на востоке. Там ожидается небольшая облачность, ночью от +6 до +9 градусов, днем прогреется до +20 +22 градусов.

На юге сухо будет только в Крыму и Херсоне. Одесская и Николаевская область окажутся в зоне грозового циклона, пройдут сильные дожди. Ночью в регионе от +6 до +8 градусов, днем от +20 до +22 градусов, в Одессе всего +13 +15 градусов. В Крыму воздух прогреется до +17 +19 градусов.

В северных областях синоптики прогнозируют грозу. Ночью +8 +10 градусов, днем потеплеет до +20 +22 градусов.

На западе пройдут сильные грозы, а температура воздуха немного опустится. Ночью от +8 до +10 градусов, днем от +17 до +20 градусов.

В центральной части страны также пройдут грозы и дожди. Ночью от +7 до +9 градусов. Днем воздух прогреется до +20 +22 градусов.

В Киеве 30 апреля ожидается сильная гроза. Ночью от +8 до +10 градусов, днем воздух прогреется о +20 +22 градусов.

Карта погоды в Украине на 30 апреля

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики предупредили о сильном ухудшении погоды.