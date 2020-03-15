На Украину надвигается опасный антициклон: Helge уже близко

Синоптик предупредила о похолодании
Погода в Украине 15 марта будет солнечной и безоблачной. В воскресенье придет антициклон по имени Helge и поэтому везде предполагается сухая воздушная масса. При этом ночью синоптики обещают морозы до -6 градусов, спровоцированные приближающимся циклоном.
Наталья Диденко в Facebook сообщила, что ночью ожидаются заморозки до -6 градусов.
"15-го марта в Украине будет царить воздушная масса арктического происхождения: ночью 0… -6 мороза, днем +1… +7 тепла, в южной части ночью 0… +4 тепла, днем +3… +8 тепла", - написала синоптик.
Погода в Украине 15 марта (фото: facebook.com/tala.didenko)
В целом, температура воздуха в Украине будет в пределах +2 ... +6 градусов тепла. Теплую погоду обещают на Закарпатье – от +6 до +8 градусов. Холоднее всего будет в Харьковской области – от +1 до +3 градусов тепла.
Впрочем, возможен и сильный ветер, который будет доходить до 7-12 метров в секунду. Синоптик также рассказала о возможных осадках.
"Мокрый снег, местами с дождем, будет выпадать в восточных областях плюс Сумщина. Там также ожидается сильный северный ветер. На остальной территории Украины в воскресенье, как раз посередине марта, между прочим, антициклон Helge (карта) приведет сухую солнечную погоду. Но не забывайте, что будет холодно", - добавила синоптик.
Скриншот (facebook.com/tala.didenko)
В Киеве будет солнечно и без осадков. Днем – +2 ... +4 градуса, а ночью – -1 ...-3.
Прогноз погоды на воскресенье, 15 марта, в городах Украины:
Напомним, что ранее синоптики резко изменили прогноз на весну.