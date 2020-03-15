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На Украину надвигается опасный антициклон: Helge уже близко

STYLERЖизнь    15.03.2020 - 06:38
На Украину надвигается опасный антициклон: Helge уже близко
Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Синоптик предупредила о похолодании

Погода в Украине 15 марта будет солнечной и безоблачной. В воскресенье придет антициклон по имени Helge и поэтому везде предполагается сухая воздушная масса. При этом ночью синоптики обещают морозы до -6 градусов, спровоцированные приближающимся циклоном.

Наталья Диденко в Facebook сообщила, что ночью ожидаются заморозки до -6 градусов.

"15-го марта в Украине будет царить воздушная масса арктического происхождения: ночью 0… -6 мороза, днем +1… +7 тепла, в южной части ночью 0… +4 тепла, днем +3… +8 тепла", - написала синоптик.

Погода в Украине 15 марта (фото: facebook.com/tala.didenko)

В целом, температура воздуха в Украине будет в пределах +2 ... +6 градусов тепла. Теплую погоду обещают на Закарпатье – от +6 до +8 градусов. Холоднее всего будет в Харьковской области – от +1 до +3 градусов тепла.

Впрочем, возможен и сильный ветер, который будет доходить до 7-12 метров в секунду. Синоптик также рассказала о возможных осадках.

"Мокрый снег, местами с дождем, будет выпадать в восточных областях плюс Сумщина. Там также ожидается сильный северный ветер. На остальной территории Украины в воскресенье, как раз посередине марта, между прочим, антициклон Helge (карта) приведет сухую солнечную погоду. Но не забывайте, что будет холодно", - добавила синоптик.

На Украину надвигается опасный антициклон: Helge уже близко

Скриншот (facebook.com/tala.didenko)

В Киеве будет солнечно и без осадков. Днем – +2 ... +4 градуса, а ночью – -1 ...-3.

Прогноз погоды на воскресенье, 15 марта, в городах Украины:

  • Ужгород – +6…+8
  • Львов – +4…+6
  • Ивано-Франковск – +4…+6
  • Тернополь – +3…+5
  • Черновцы – +4…+6
  • Хмельницкий – +3…+5
  • Луцк – +3…+5
  • Ровно – +3…+5
  • Житомир – +3…+5
  • Винница – +3…+5
  • Одесса – +5…+7
  • Николаев – +4…+6
  • Херсон – +4…+6
  • Симферополь – +4…+6
  • Кропивницкий – +3…+5
  • Черкассы – +3…+5
  • Чернигов – +2…+4
  • Сумы – +2…+4
  • Полтава – +2…+4
  • Днепр – +3…+5
  • Запорожье – +4…+6
  • Донецк – +3…+5
  • Луганск – +3…+5
  • Харьков – +1…+3
  • Киев – +2…+4

Напомним, что ранее синоптики резко изменили прогноз на весну.

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