На Украину надвигается опасная погода: какие области пострадают

Погода в Украине в ближайшие дни будет представлять опасность для жителей страны из-за мощного юго-западного ветра и мокрого снега с дождем. Какие области будут больше всего страдать от непогоды, и когда она закончится - в материале Styler.

Так, 11 февраля, по прогнозу Наталки Диденко, в Украине удержится ветреная погода - ветер с порывами будет задувать с юго-запада, а атмосферный фронт будет поочередно накрывать всю страну.

"Атмосферный фронт несет в Украину осадки - дождь и мокрый снег. Зона постепенно будет проходить от запада до востока в течение суток", - пишет синоптик.

При этом в страну придет потепление до +1... +6 градусов, на Юге - до +8 тепла. Даже ночью будет около нуля, кроме восточных областей, где ночью еще поморозит до -3... -8.

В Киев осадки придут уже сегодня вечером 10 февраля, а завтра ожидается дождь, мокрый снег ночью и утром. Днем будет просветление, но к вечеру в столицу снова придут осадки.

"Ветер - юго-западный, еще остается сильным, днем во вторник немного уменьшится. Температура воздуха ближайшей ночью до +2 градусов, завтра днем до +5 градусов", - прогнозирует Диденко.

Погода в Украине (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Синоптики Украинского гидрометцентра также подтвердили, что в стране завтра ожидается сильный ветер с довольно мощными осадками по всей стране (лишь на Западе будет небольшой дождь со снегом).

По их прогнозу, погода в Украине начнет налаживаться уже 12 февраля - антициклон придет с Запада. 13 февраля ветер утихнет, осадки не предвидятся, переменная облачность. Днем в эти дни +1... +8 градусов.

На День Святого Валентина, 14 февраля, небольшой снег с дождем на Западе, на остальных территориях - осадки маловероятны, будет умеренно тепло.

Погода в Украине с 11 по 14 февраля (фото: meteo.gov.ua)