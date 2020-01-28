На Украину надвигается опасная погода: какие области в зоне риска

Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине будет неистовой в ближайшие дни

Погода в Украине в скором времени окончательно испортится из-за атмосферного фронта, который сделает погодные условия в стране опасными. Об этом предупредили синоптики Украинского гидрометцентра и Наталка Диденко.

Так, по прогнозу Наталки Диденко, погода сильно испортится уже в среду, 29 января. Из-за понижения температуры в западных, а также Винницкой и Житомирской областях, в регионе будет идти мокрый снег, местами - налипание мокрого снега.

"Водители! В этих направлениях дорога может быть сложной, осторожно!" - предупреждает синоптик.

Кроме того, появится сильный ветер, который будет достигать штормовых значений.

Температура воздуха в среду будет колебаться в пределах 0... +4, на Юге - от +4 до +8 градусов, а в Крыму +6... +10.

В Киеве в среду, 29 января, похолодает до 0 до +2 градусов. К вечеру вероятен дождь и усиление ветра.

Погода в Украине (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Синоптики Украинского гидрометцентра подтверждают прогноз Наталки Диденко. Согласно картам синоптиков, 29 января вся Украина будет в сложных погодных условиях, лишь на Юге осадки будут незначительными.

В четверг, 30 января, из-за похолодания на Западе и Севере будет идти снег, на остальных территориях - дождь с мокрым снегом. По всей стране будет сильный порывистый ветер.

Погода в Украине 29 и 30 января (фото: meteo.gov.ua)