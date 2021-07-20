В Украину идут жуткие ливни: где ожидать настоящий потоп

Погода в Украине в ближайшие сутки принесет сильные дожди и ливни практически во все области страны. Ситуацию будет усложнять сильный штормовой ветер и шквалы.

Где будет заливать сильнее всего, рассказали на сайте Украинского гидрометцентра.

На востоке самые сильные ливни пройдут в Полтаве и Днепре, в остальных областях – осадки будут более умеренные. Ветер сильный, со штормовыми порывами. Ночью в регионе от +16 до +23 градусов. Днем в Полтаве температура упадет до +25 градусов, в Днепре +29 +31 градус, в остальных областях от +30 до +34 градусов.

В южной части страны пройдут сильные дожди во всех областях, ожидается сильный шквальный ветер. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +19 +23 градуса, днем ожидается от +28 до +30 градусов, жарче будет только в Херсоне – до +34 градусов. В Крыму пройдет дождь, ночью +21 +23, днем от +30 до +32 градусов.

На севере страны синоптики прогнозируют ливни и резкое снижение температуры. Ночью до +15 +17 градусов, днем до +21 +23 градуса. Ожидается сильный ветер со штормовыми порывами.

В западных областях ливни захватят почти всю территорию, сильнее всего лить будет в Житомире и Виннице. Ожидается шкальный ветер. Ночью в регионе от +14 до +17 градусов, днем воздух прогреется всего до +21 +24 градусов.

В центральной части страны пройдут сильные ливни, ожидается ветер со штормовыми порывами. Ночью от +16 до +18 градусов, днем +22 +25 градусов.

В Киеве 21 июля ожидается сильный ливень в ночное время, а также днем. Ветер северо-западный, до 7-12 м/с. Ночью в столице от +16 до +18 градусов, днем от +21 до +23 градусов.

Стоит отметить, что уже 22-23 июля жуткая непогода начнет отступать, местами пройдут небольшие грозы. Температура воздуха снова начнет подниматься, но всего на несколько градусов, до +22 +26 градусов. А восточные и южные области получат долгожданную прохладу.

Карта погоды в Украине на среду, 21 июля