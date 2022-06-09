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В Украину идут грозы и адская жара: где погода будет самая опасная

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Четверг 09 июня 2022 20:01
В Украину идут грозы и адская жара: где погода будет самая опасная Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в ближайшие дни станет очень опасной. В большинстве регионов страны объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Также ожидаются сильные грозы и шквальный ветер в части областей.

Какая погода ждет украинцев в ближайшие дни - читайте в материале ниже.

Где пройдут дожди

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 10 июня максимальная температура воздуха достигнет +25 +31 градус. Возможны грозы и сильный ветер.

"Ветер ожидается восточный, 3-8 м в секунду, на юге и юго-востоке до 12-14 метров в секунду. Дожди и грозы возможны завтра в южной части Украины, местами в западных областях. На остальной территории будет преобладать сухая погода", - сообщила синоптик.

Погода в Киеве

В столице 10 июня дождь не прогнозируется и будет очень жарко. Максимальная температура воздуха днем достигнет +30 градусов.

"Сейчас нужно быть очень осторожными с огнем, так как сухая жаркая погода может мгновенно способствовать быстрому распространению пожара", - предупредила Диденко.

В Украину идут грозы и адская жара: где погода будет самая опасная

Карта погоды в Украине на пятницу, 10 июня

А что будет дальше?

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в субботу грозами и дождями охватит западные области, юг страны и центр. Температура воздуха снизится немного только на западе, в остальных регионах стоит ожидать повышения еще больше, до +31 +33 градусов.

В Киеве 11 июня небольшая облачность и сильный ветер. Ночью в столице от +17 до +19 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +31 +33 градусов.

В Украину идут грозы и адская жара: где погода будет самая опаснаяКарта погоды в Украине на субботу, 11 июня

Кстати, ранее мы рассказывали о том, какие напитки утолят жажду в жаркую погоду.

А также мы сообщали о том, какой прогноз погоды синоптики дали на весь июнь.

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