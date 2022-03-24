В Украину идут дожди и мокрый снег: где погода совсем испортится

Погода в Украине в ближайшие дни принесет похолодание, дожди и мокрый снег. В большинстве областей страны ожидается резкое снижение температуры воздуха.

Какая погода ждет украинцев в конце этой недели, рассказала синоптик Наталка Диденко.

"25 марта температура воздуха ночью будет опускаться до 0 -3 градусов мороза, в восточной части местами до -5 градусов. Днем будет, хоть и свежо, но теплее, +8 +13 градусов", - предупредила Диденко.

Она сообщила, что в ближайшую ночь пройдут дожди и мокрый снег в северной части страны, в центральной, дожди – в Одесской и Николаевской областях. На остальной территории – без осадков.

В пятницу днем в большинстве регионов будет преобладать сухая погода, небольшой дождь возможен в Одесской области.

В Киеве сегодня вечером ожидается небольшой дождь, который ночью перейдет в небольшой мокрый снег. В столице 25 марта без осадков. Ночью в Киеве от 0 до +2 градусов, днем от +8 до +10 градусов.

Как сообщает портал sinoptik, в столице всю следующую неделю температура воздуха будет прыгать, будет пасмурно и возможны дожди.

По прогнозу Диденко, в субботу в большинстве областей немного потеплее, а в воскресенье снова похолодает и ожидается сильный ветер.