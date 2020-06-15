В Украину идут дожди с грозами: в каких регионах ждать осадков

Погода в Украине существенно изменится с 16 июня. В нашу страну идут дожди с грозами. Они пройдут по большей территории нашей страны. Осадков не будет только в Сумской, Харьковской и Луганской областях.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталка Диденко.

"Ветер будет с востока, умеренный, с порывами. Если гроза - вероятность локальных шквала и града! Температура воздуха пока укрощенная, завтра днем ​​в Украине ожидается + 25 + 30 градусов, в восточных областях + 28 + 33 градуса", - сообщила Диденко.

В Киеве, во вторник 16 июня ожидаются кратковременные дожди, ночью будет от +18 до +20 градусов. Днем температура достигнет +30 градусов тепла.

Во второй половине недели в Украину вернется жара, температура повысится на 4 градуса.

"Во второй половине текущей недели температура воздуха попытается вновь вернуть сильную жару, повысится на 2-4 градуса. Однако, по предварительным прогнозам, со следующей недели, с 22-го июня, воздух снова станет свежим", - предупредила синоптик.

Отметим, что синоптики предупредили украинцев о резкой смене погоды. Так, эксперты прогнозируют град и штормовой ветер в западных и центральных областях страны.

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