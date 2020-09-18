В Украину идет солнце и потепление: синоптики обновили прогноз

Погода в Украине изменится (коллаж РБК-Украина)

Синоптик рассказала, что потепление придет в Украину на выходных

Погода в Украине изменится на выходных 19 и 20 сентября. В нашу страну на смену холоду и дождю придет солнце и тепло. На викэнд в Украине будет очень комфортно. Температура воздуха ожидается от +17 до +22 градусов. Об этом на своей Facebook-странице сообщила синоптик Наталка Диденко.

Столбики термометров на Юге страны покажут до +24 градусов тепла. По словам синоптика, ночи на выходных будут холодные, заморозки не исключены.

"Итак, выходные - холодная ночь, относительно теплый день и солнышко. Завтра на Востоке Украины еще задержится сильный ветер", - предупредила Диденко.

В Киеве на выходные 19-20 сентября осадков не прогнозируют. В столице будет тепло и солнечно.

"Ночь ожидается холодной, + 5 + 8 градусов, в окрестностях возможные заморозки 0-3 градуса, в дневные часы около +20 градусов", - сообщила синоптик.

На следующей неделе погода в Украине будет теплая и солнечная. По словам синоптика, дождей быть не должно.

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Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики рассказали, когда в Украине ожидать заморозки и первый снег.

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