В Украину идет рекордная температура: синоптики шокировали прогнозом

Погода в Украине в ближайшие несколько дней подарит жителям страны новые погодные аномалии с рекордными температурами до +14 градусов и февральскими дождями. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра и ресурса Gismeteo.

Карты Укргидрометцентра говорят, что потеплеет уже в субботу, 1 февраля. В южных и западных областях от +6 до +10 (кроме Закарпатья с +4... +6). На остальных территориях от +3 до +7 градусов.

Осадки будут незначительными в виде дождя, на северо-западе - маловероятны, но будет пасмурно. Кроме того ожидается довольно сильный порывистый ветер.

В Киеве в первый день февраля от +3 до +5, ночью 0... +2, небольшой дождь, ветрено.

Погода в Украине 1 февраля (фото: meteo.gov.ua)

Уже в воскресенье, 2 февраля, в страну придут рекордные температуры от +6 до +11 по стране, а в южных областях - от +10 до +14 градусов. При этом по всей стране будут идти дожди.

В понедельник, 3 февраля осадки прекратятся в северо-восточных областях, температура снизится до +3... +6, на Юге - от +5 до +10 градусов.

Погода в Украине 2 и 3 февраля (фото: meteo.gov.ua)

Вторник, 4 февраля, принесет дождь со снегом в северные области, на остальных территориях - дождь с температурой +2... +4, на Западе - от +4 до +7, а в южных областях снова станет теплее - от +9 до +13.

Уже среда, 5 февраля, начнет период похолодания с дневными морозами до -1 на Севере, на Юге +3... +5. Местами будет идти снег и снег с дождем.

Погода в Украине 4 и 5 февраля (фото: meteo.gov.ua)

Судя по прогнозу для Киева от ресурса Gismeteo, похолодание, связанное с заходом в страну антициклона, продержится 5-6 февраля - днем будет около нуля, а ночью до -7 мороза. Далее температура вновь начнет повышаться.

Погода в Киеве в начале февраля (скрин: meteo.gov.ua)