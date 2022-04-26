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В Украину идет похолодание и сильные дожди: каким областям приготовиться

Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в ближайшие дни будет мокрая и прохладная. Дожди охватят сначала западные регионы, а потом пойдут дальше – в центр, на север и зацепят также часть южных областей.

Какая погода ожидает украинцев в ближайшие дни – читайте в Styler ниже.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, среда в Украине будет теплая. В течение дня температура воздуха поднимется до +14 +19 градусов, в южной части, в восточных областях и в Днепре с районами ожидается +18 +22 градуса. Ветер ожидается умеренный, в основном – северо-западный.

Где пройдут дожди 27 апреля

"Дождей почти не будет, только местами пройдут небольшие в западных областях (во второй половине дня может ливануть в Черновицкой области), немного зацепит Сумскую область. А так – в большинстве областей Украины завтра прогнозируется сухая погода", - уточнила синоптик.

Какая погода будет в Киеве в среду

В Киеве 27 апреля будет сухо, солнечно и умеренно тепло, до +14 градусов.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, дожди захватят в среду Львовскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую области, Закарпатье и Черновцы.

На западе и севере страны будет прохладно, +13 +15 градусов, в центре немного теплее, от +17 до +19 градусов. От +18 до +22 градусов синоптики прогнозируют в южных и восточных областях.

Карта погоды в Украине на среду, 27 февраля

Где ожидаются дожди 28 апреля

В четверг, 28 апреля, погода начнет кардинально меняться. Дожди охватят большую часть Украины, возможны ливни. Сухо будет в большинстве восточных областей, а также в Херсоне.

Температура воздуха в западных, северных и центральных областях составит от +12 до +14 градусов. На юге станет прохладнее, от +16 до +18 градусов. Похолодает и на востоке, ожидается от +15 до +18 градусов.

В Киеве 28 апреля синоптики прогнозируют дождь, ночью в столице +5 +7 градусов. Днем прогреется до +12 +14 градусов.

Карта погоды в Украине на четверг, 28 апреля

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца апреля.

А также мы рассказывали о том, какая погода ждет украинцев в мае 2022 года.

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