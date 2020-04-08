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В Украину идет похолодание и дожди: какие области затронет непогода

STYLERЖизнь    08.04.2020 - 19:27
В Украину идет похолодание и дожди: какие области затронет непогода
Погода в Украине изменится с 10 апреля (фото: РБК-Украина)

В Украину придут дожди и холод с 10 апреля

Погода в Украине изменится с 10 апреля. В нашу страну на смену теплым апрельским градусам придет холод и дождь. Такая резкая смена погоды произойдет из-за атмосферного фронта, который затронет западные и северные области нашей страны. Об этом на своей странице в Facebook написала Наталка Диденко.

"10 апреля к нам приблизится холодный атмосферный фронт, который привлечет с собой дожди и небольшое похолодание в западных и северных областях Украины. Затем снова потеплеет, а 14-15 апреля придут еще дожди и уже похолодает сильнее. Но с 16-го апреля - очередное потепление", - сообщила синоптик.

Диденко сообщила также и о теплой погоде, которой можно будет насладиться по всей Украине 9 апреля. В этот день столбики термометров покажут до +22 градусов тепла.

"9-го апреля погоду в Украине будет определять антициклон Loris, который удержит солнечную сухую погоду во всех областях. Ветер юго-западный, небольшой, максимум умеренный. Температура воздуха ближайшей ночью +3 +9 градусов, завтра днем ​​достигнет +15 +22 градусов", - обрадовала Диденко.

В киеве 9 апреля будет солнечно и сухо, но с прохладной ночью, +4 +7 градусов, днем температура будет +20 градусов тепла.

Как мы ранее писали, синоптик дал обнадеживающий прогноз в Украине на лето.

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