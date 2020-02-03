В Украину идет опасная погода: какие области окажутся под ударом

Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине кардинально поменяется в худшую сторону

Погода в Украине в ближайшие дни будет по-настоящему ненастной - в страну ворвется мощный циклон с осадками, штормовым ветром и низкой температурой воздуха. Об этом свидетельствуют данные синоптиков Украинского гидрометцентра и Наталки Диденко.

Непогода ворвется в страну уже в среду 5 января. Тем временем ожидается постепенное снижение температуры. Во вторник, 4 января, по стране будет от +2 до +8 градусов, пишет Наталка Диденко.

Дождь с мокрым снегом возможен на Западе, небольшие осадки вероятны также на Востоке страны. На остальных территориях будет сухо, возможно, с туманами.

"А вот 5-го февраля, в среду, в Украину ворвется настоящий южный циклон. В большинстве областей 5-го февраля погода существенно усложнится - сильные осадки, штормовой ветер", - пишет Диденко.

Сильные дожди ожидаются на Юге и в Центре, на остальных территориях мокрый снег. А северная граница Украины может избежать циклона 5 февраля.

"Тоненькая полоска северных районов северных областей сможет удержаться от грозного циклона - там либо без осадков, либо небольшие", - прогнозирует синоптик.

Киев 5 февраля окажется на границе циклонов, но вероятность, что столицу "зацепит", очень высока. В случае, если циклон доберется, ожидается мокрый снег, снег, налипание мокрого снега, штормовой ветер. 4 февраля в столице будет небольшая морось, температура около +3 градусов.

"Если есть возможность - важные дела, особенно строительные, на открытом воздухе, дальние путешествия на автомобиле лучше отложить", - резюмировала Диденко.

Погода в Украине с 4 по 7 февраля (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Синоптики Украинского гидрометцентра подтверждают прогноз Наталки Диденко, на своих картах показывая, как на этой неделе изменится погода в Украине.

По их данным, кроме штормовой стихии 5 февраля придут морозы от 0 до -2 (лишь на Юге сохранится "плюс"). При этом с четверга, 6 февраля, показатели термометров начнут еще больше ползти вниз. Осадки из дождей превратятся в снег.

Днем морозы будут незначительными (0... -3), а ночные достигнут значений -6... -10 градусов к 7 февраля. Такие показатели будут на Севере и Востоке. На остальных территориях от -7 до -9 мороза в ночное время.

Погода в Украине с 4 по 7 февраля (фото: meteo.gov.ua)