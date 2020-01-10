В Украину идет опасная погода: какие области под угрозой

Погода в Украине основательно испортится - в стране ожидается порывистый штормовой ветер с дождем и снегом, местами осадки будут обильными. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Но вскоре на смену дождю со снегом и ветру, придет потепление, осадки прекратятся.

Непогода накроет страну уже завтра, 11 января. Самый осадки ожидаются в северо-восточных областях. Тут вероятен довольно сильный дождь вперемешку со снегом. В остальных областях осадки будут незначительными, а в Херсонской и Одесской области дожди маловероятны.

Ветер по всей стране будет порывистым, со скоростью от 7 до 12 метров в секунду.

На Западе и Юге в субботу будет довольно тепло - от +3 до +6, кроме Закарпатья (+1... +3) и Одесской области (+6... +8). На остальных территориях +2... +5. Ближайшей ночью около нуля.

В Киеве днем возможен мокрый снег и дождь, температура от +3 до +5, ночью 0... +2, ветер сильный.

Погода в Украине 11 января (скрин: meteo.gov.ua)

Но уже 12 января в страну придет антициклон, осадки прекратятся, ветер поутихнет. Температура по стране будет около нуля как днем, так и ночью, немного выше на Прикарпатье, Закарпатье и Одесчине.

13 января сохранится сухая погода с температурой +3... +5, на северо-востоке от 0 до +2, в Крыму +5... +7. Ночью небольшой мороз.

Погода в Украине 12 и 13 января (скрин: meteo.gov.ua)

Такая синоптическая ситуация с плюсовой температурой днем, небольшим минусом ночью, а также отсутствием осадков продлится в стране вплоть до вторника-среды, 14-15 января.

Погода в Украине 14 и 15 января (скрин: meteo.gov.ua)