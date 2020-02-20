В Украину идет непогода: какие области пострадают

Погода в Украине серьезно испортится в ближайшие дни. Синоптики прогнозируют сильные дожди, местами с мокрым снегом. Каких сюрпризов ждать от погоды на текущей неделе - в материале Styler.

Так, по прогнозам Украинского гидрометцентра, непогода придет в страну уже в воскресенье, 23 февраля. Но 21-22 числа в Украине будет преимущественно спокойная погода.

Так, 21 февраля, незначительные осадки в виде дождя со снегом ожидаются в западных и восточных областях. На остальных территориях - сухо. Температура ближайшей ночью от +2 до -3 градусов, днем +2... +7.

В Киеве в пятницу днем +4... +6 градусов, ближайшей ночью от -1 до +1. ОСадки маловероятны.

В субботу, 22 февраля, по всей стране будет сухо. Днем немного потеплеет - на Юге, Западе и в Центре - от +4 до +8, на остальных территориях - от +2 до +6.

Погода в Украине 21 и 22 февраля (фото: meteo.gov.ua)

Непогода придет в Украине уже в воскресенье, 23 февраля. По всей стране ожидаются сильные дожди, а на Востоке - с мокрым снегом. Будет задувать сильный ветер с порывами. При этом показатели термометров поползут вверх по всей стране, кроме Востока. В западных областях от +5 до +11, в восточных +2... +5, на остальных территориях - от +4 до +9 градусов.

24 февраля циклон продолжит царить над Украиной, а 25 февраля придет прояснение - осадки прекратятся, будет тепло.

Погода в Украине с 23 по 25 февраля (фото: meteo.gov.ua)