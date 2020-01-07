В Украину идет грипп-убийца: врачи бьют тревогу

Опасный тип гриппа начал поражать украинцев - как отличить болезнь от сезонных ОРВИ в материале
Грипп в Украине пока не превысил эпидемиологический порог, но медики сообщают о том, что количество заболевших растет. Кроме того, инфекционисты предупреждают, что в Украине начался сезон "тяжелого гриппа". Как отличить опасный вирус от сезонных ОРВИ, и как уберечь себя от инфекции, в материале Styler.
Напомним, что накануне Нового года от осложнений гриппа типа А умер мужчина, заболевший 20 декабря. Врач-инфекционист Национального медуниверситета им. А. А. Богомольца Ольга Голубовская на своей странице в Facebook пишет, что у тяжелых больных уже сейчас тестируется грипп H1N1/pdm09, а в США зарегистрировали более двух тысяч смертей от вируса.
Медики предупреждают, что отличить опасный грипп от ОРВИ можно по такому ряду специфических симтомов.
В Украине зафиксировали опасный тип гриппа: что нужно знать о симптомах
Медики настоятельно рекомендуют при первых симптомах обращаться к семейному врачу и не заниматься самолечением.
Ольга Голубовская пишет, что информация о тяжело больных сейчас поступает чаще всего из западных и центральных регионов Украины, есть смертельные случаи, а в ближайшее время появится информация об их увеличении. Часто это связано с тем, что люди не обращаются за помощью и лечатся дома.
По данным Минздрава, новой волны заболевания следует ждать уже в конце января - начале февраля. Ожидается два новых вируса А/Канзас (H3N2) и А/Брисбен (H1N1), ранее их в Украине не было. Ожидается и новый вирус В/Колорадо, который обошел Украину стороной в прошлом году, но "зацепил" другие страны.
У любого человека грипп из "нетяжелого" может внезапно стать "тяжелым", поэтому у врача нужно наблюдаться "в динамике". Главным показателем "тяжести" является даже не температура, а выраженность общеинтоксикационного синдрома.
В случае болезни нужно как можно раньше, желательно в первый день, обратиться к медикам, чтобы вовремя начать лечение. Особенно это касается групп риска - беременные, пожилые, дети, люди с сердечно-сосудистыми болезнями.
"Вакцинироваться еще можно и нужно, но вакцинальный статус не должен влиять на диагноз, учитывая тот факт, что прививка полностью не предотвращает заболевание", - добавила медик.
Медики уверены, что лучшим способом защиты от гриппа является своевременная вакцинация, которую желательно проводить в начале сезона.
Но есть ряд советов, которые уменьшат риск инфицирования: чаще мыть руки с мылом, проветривать комнату, избегать контактов с больными, одеваться по погоде и в целом вести здоровый образ жизни.
Как не заболеть гриппом и ОРВИ (фото: facebook.com/phc.org.ua)