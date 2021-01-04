Циклон "Ахмет" несет в Украину дождь с мокрым снегом: какие регионы зальет

Погода в Украине 5 января изменится и станет дождливой. Все дело в циклоне по имени Ahmet, который придет в нашу страну из Европы. Также в некоторых регионах Украины во вторник прогнозируется мокрый снег.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

"Поэтому завтра осадки предполагаются в западных областях Украины, в Одесской, Николаевской, Винницкой, вечером в Житомирской Киевской и Черкасской областях. На остальной территории Украины существенные осадки - вряд ли. Пойдет преимущественно дождь, при приближении температуры к низким значениям возможен местами мокрый снег", - рассказала Диденко.

Эксперт сообщила, что 5 января максимальная температура воздуха в большинстве областей Украины составит + 1 + 5 градусов, на Востоке 0 + 3 градуса, в западной части и на юге + 4 + 9 градусов. Водителей предупреждают о туманах 5 января. Будьте осторожны.

В Киеве во вторник ожидается облачная погода. Температура воздуха будет плюсовая, до +3 градусов тепла.

"Небольшой дождь или мокрый снег вероятны завтра вечером. Температура воздуха в столице 5 января будет колебаться в течение дня в пределах + 1 + 3 градусов. На Сочельник будет сыро, облачно, на Рождество в Украине прискачет очередной циклон, который принесет осадки, дождь и мокрый снег, а также усиление ветра. Небольшой мороз, однако больше в ночные часы, появится выходные и в начале следующей недели, ближе к Маланки-Василия", - предупредила синоптик.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Как мы писали ранее, синоптики рассказали, какая погода будет в Украине на Рождество, 7 января.