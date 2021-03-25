В Украину едет вакцина СoronaVac: иммунолог назвал преимущество препарата

В Украине ожидают поставку новой вакцины от коронавируса – CoronaVac . Она должна прибыть из Китая уже в ближайшее время. Первая партия составит 700 тысяч доз вакцин, а всего должно приехать 1,9 млн доз.

Что это вакцина и какие у нее есть преимущества, рассказал член национальной технической группы по вопросам иммунопрофилактики, врач-иммунолог Федор Лапий в комментарии для издания " Гордон ".

Он отметил, что эта вакцина позволит привить людей из малонаселенных районов, а также инвалидов. Основное преимущество этой вакцины в том, что она состоит из отдельных доз для каждого человека.

"Мы ожидаем, что сегодня в Украину прибудет 700 тыс. доз вакцины СoronaVac китайского производства (во всяком случае так было анонсировано). А в общем достигнута договоренность о поставке 1,9 млн доз этой вакцины. Данная вакцина – в шприц-дозах, то есть в упаковке доза для одного человека. Это сильно упрощает ситуацию. Не нужно собирать пациентов", - рассказал специалист.

Плюсы вакцины CoronoVac

Он добавил, что поставка этой вакцины поможет решить проблему дефицита шприцов.

"Мы думали, как провести вакцинацию маломобильных групп населения, инвалидов, пациентов, которые пребывают дома, людей в районах с низкой плотностью населения. Мы же не можем приехать с 10-дозным флаконом, привить одного человека и выбросить флакон. Нельзя привозить открытый флакон – ВОЗ категорически против такого. СoronaVac снимает эту проблему. В чем еще плюс? В мире наблюдается дефицит шприцов и иголок, потому что в мире сумасшедшие темпы вакцинации и выгребают шприцы и иголки. То, что вакцина приходит в упаковке "шприц-иголка", для нас решает множество проблем", - объяснил Федор Лапий.

Что за вакцина CoronaVac

Это вакцина пекинской биофармацевтической компании Sinovac. Компания была основана в 1999 году и сейчас является мировым лидером в производстве вакцин от гепатитов А и Б, птичьего и свиного гриппов, ветряной оспы и энтеровирусов.

Эту вакцину уже начали применять в Китае, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде, Малайзии и других странах.