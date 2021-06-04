В Украину движется новый циклон дождей и гроз: заливать зверски будет все регионы

Погода 5 июня

Дожди в субботу захватят почти все восточные области страны, ожидается сильный ветер с порывами. Небольшую передышку получат только в Полтаве и Днепре. Температура в регионе будет довольно низкой, ночью +10 +12 градусов, днем от +16 до +21 градуса.

На юге дожди отступят, но будет ветрено и облачно. Ночью в регионе от +10 до +15 градусов, днем воздух прогреется до +20 +23 градусов. В Крыму сухо, сильный ветер. Ночью +11 +13 градусов, днем +19 +21 градус.

В северных областях без существенных осадков, облачно и сильный ветер. Ночью в регионе +10 +12 градусов, днем от +20 до +22 градусов.

На западе грозами зацепит Львов, Ивано-Франковск и Ужгород. В остальных областях без осадков, но ожидается сильный ветер и облачность. Ночная температура составит +10 +12 градусов, днем прогреется до +20 +22 градусов.

В центральной части осадки не прогнозируются, облачно и ветер с порывами. Ночью +10 +12 градусов, днем от +20 до +22 градусов.

В Киеве 5 июня без осадков, ветер северо-западный, до 12 м/с. Ночью в столице +11 +13 градусов, днем +20 +22 градуса.

Карта погоды в Украине на субботу, 5 июня

Погода 6 июня

В воскресенье грозами охватит все области Украины, только в Крыму возможен кратковременный дождь. Ветер будет сильный во всех регионах, местами – со штормовыми порывами. Температура воздуха в дневные часы пойдет вверх. На востоке, севере и в центре до +19 +21 градуса, на юге, западе от +22 до +24 градусов. Ночью в большинстве регионов ожидается от +9 до +13 градусов.

В Киеве 6 июня синоптики обещают грозу и сильный штормовой ветер, ночью возможен дождь. Температура воздуха в столице ночью +12 +14 градусов, днем от +20 до +22 градусов.

Карта погоды в Украине на воскресенье, 6 июня

Погода 7 июня

В понедельник Украину накроет сильными дождями, а грозы отступят. Кратковременные дожди будут идти в западной части и местами на юге, в остальных регионах осадков будет больше. Ночная температура воздуха будет колебаться от +9 до +13 градусов. Днем на западе и юге до +22 +24 градусов, в остальных областях ожидается от +19 до +22 градусов.

В Киеве 7 июня ожидается сильный дождь, ветер северо-западный с порывами. Ночью в столице +12 +14 градусов, днем от +20 до +22 градусов.

Карта погоды в Украине на понедельник, 7 июня

Погода 8 июня

Во вторник грозы вернутся в Украину и единственной сухой точкой станет Закарпатье. В большинстве областей на западе и в Крыму – кратковременные дожди. Ночная температура воздуха будет держаться от +11 до +13 градусов, днем будет тепло везде, от +21 до +24 градусов.

В Киеве 7 июня синоптики прогнозируют днем грозу и дождь. Ночью в столице +12 +14 градусов, днем от +23 до +25 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 8 июня

Погода 9 июня

В среду температура воздуха повысится еще на пару градусов, но дожди пройдут по всей территории Украины, сухо будет только на Закарпатье. Ночью в большинстве областей ожидается +11 +14 градусов, а дневная температура поднимется до +22 +24 градусов, местами до +25 градусов.

В Киеве 9 июня будет идти дождь в дневные часы, ночью – сухо. Ночная температура воздуха в столице составит +12 +14 градусов, днем ожидается от +22 до +24 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 9 июня

Стоит отметить, что карты показывают такую погоду до конца следующей недели, до 13 июня. Температура воздуха будет незначительно повышаться и понижаться, а вот грозы и дожди ожидаются ежедневно.

Карта погоды в Киеве на 10 дней