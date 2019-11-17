Украинцы жестко наказали лихача-водителя, устроившего ДТП (видео)

В Мелитополе люди жестко проучили водителя-нарушителя ПДД
В Мелитополе люди жестко отреагировали на поведение водителя, который нарушил ПДД и проехал на красный свет светофора. Камеры наблюдения зафиксировали нарушение и люди, не дожидаясь прибытия патрульных, решили сами проучить лихача-водителя.
ДТП случилось 16 ноября на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Героев Украины. Об этом сообщается в Instagram-канале Мелитополь.
"Отмороженный" проезд на красный на большой скорости. В итоге жесткое столкновение и самосуд над виновником: очередной жесткий треш на перекрестке Б.Хмельницкого - ул. Героев Украины", - написали под видео.
Пользователи сети отреагировали на самосуд над водителем в комментариях.
Скриншот комментариев (Instagram)