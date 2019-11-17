Украинцы жестко наказали лихача-водителя, устроившего ДТП (видео)

В Мелитополе люди жестко отреагировали на поведение водителя, который нарушил ПДД и проехал на красный свет светофора. Камеры наблюдения зафиксировали нарушение и люди, не дожидаясь прибытия патрульных, решили сами проучить лихача-водителя.

ДТП случилось 16 ноября на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Героев Украины. Об этом сообщается в Instagram-канале Мелитополь.

"Отмороженный" проезд на красный на большой скорости. В итоге жесткое столкновение и самосуд над виновником: очередной жесткий треш на перекрестке Б.Хмельницкого - ул. Героев Украины", - написали под видео.

Пользователи сети отреагировали на самосуд над водителем в комментариях.

Идиот. Купил права за сало и приносит всем горе, козел.

Слабо дал е*онату. Куда нужно было смотреть.

Когда же в этом городе будет порядок?? Куда смотрят власти?? Почему, накатав дороги, никто не позаботился о безопасности? Почему нет камер слежения с радарами и системы штрафов?? Сколько потенциально опасных уродов катаются на бешенной скорости по улицам города, и никому нет дела! Вчера переходили дорогу на кульке..и что..кто-то попытался остановиться?? Треш это наш город сегодня.

Скриншот комментариев (Instagram)