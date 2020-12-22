Украинцы устраивают драки в магазинах из-за новогодних распродаж

В Украине начались новогодние распродажи. Некоторые магазины устроили скидки, а некоторые раздают бесплатные подарки. Из-за этого между покупателями возникают не просто конфликты, а настоящие драки.

К примеру, в одном из супермаркетов Днепра пообещали первым ста покупателям новогодний подарок. Люди выстроились в такую очередь, что перед открытием магазина чуть не сломали дверь. Об этом сообщает "Сегодня".

Самыми активными в этой давке оказались пенсионеры, но они так и не получили обещанных подарков, поскольку их раздачу магазин отменил.

Люди также устроили массовую драку из-за детских кукол, которые продавались со скидкой. Взрослые кричали и вытаскивали у друг друга игрушки просто из тележки.

В Киеве же потасовку спровоцировала распродажа куриных яиц, которые продавали по 10 гривен за десяток. В очереди стояли около 50 человек, а кое-то даже упал на торговый стенд и побил яйца.

Также в магазине подрались двое мужчин из-за того, что не поделили последний телевизор, который продавался со скидкой в 40%. В итоге он не достался никому, потому что магазин передумал его продавать.

Напомним, в Днепре неадекват чуть не убил подростка в супермаркете. Мужчина набросился на парня и начал его жестоко избивать ногами.

Ранее в Киеве мужчина с гитарой ворвался в операционную и устроил драку с врачами.