Украинцы штурмуют аптеки: как вредит профилактика витаминами и антибиотиками при COVID-19

Врачи рассказали о вреде злоупотребления витаминами на фоне коронавируса (коллаж: РБК-Украина)

Медики рассказывают о возникновении ряда побочных эффектов на фоне приема витаминов

В Украине в последние недели фиксируется огромное количество случаев больных коронавирусом. Уровень сознательности населения растет и те, кто не может перейти работать на "удаленку" пытается прибегнуть к любым потенциально эффективным мерам защиты организма от вируса. В последние недели особенно популярными среди украинцев стали витаминные комплексы и антибиотики, которые употребляются без контроля и назначения врача. Каковы могут быть последствия злоупотребления этими препаратами – рассказывают медики.

Боясь заразиться, украинцы в прямом смысле опустошают аптеки, скупая витамины и самые популярные антибиотики для лечения дыхательных путей и лор-органов. В первую очередь речь идет о витаминах группы C, D, A и препаратах, содержащих цинк. Среди антибиотиков тяжело найти "Авелокс" и "Моксифлоксацин". И если витаминных комплексов – огромное разнообразие, то разобранные антибиотики до сих пор снова не появились в продаже. Врачи обеспокоены такой тенденцией и акцентируют внимание на том, что бездумное употребление витаминов без предварительных анализов и информации о состоянии здоровья человека скорее навредит ему, чем принесет пользу. Об этом пишет OBOZREVATEL.

"Например, если принимать много витамина С – могут активизироваться камни в почках. Был у меня когда-то пациент, который любил пить воду с лимоном по утрам. Это спровоцировало у него сдвиг камней в желчном пузыре. Если у кого-то гастродуоденит (воспаление слизистой оболочки желудка, которое переходит на слизистые оболочки двенадцатиперстной кишки. – ред.) или энтероколит (одновременное воспаление тонкой и толстой кишки. – Ред.), то сколько бы вы витаминов не выпили, на пользу они не пойдут", – пояснил OBOZREVATEL врач Тарас Жиравецкий.

Доктор наук и известный украинский врач-инфекционист Ольга Голубовская утверждает, что прием витаминов с целью профилактики COVID-19 или лечения болезни не помогает. Причина, по которой большинство украинцев бежит в аптеки при первой опасности – высокий уровень недоверия к государственным институтам. Люди привыкли сами себя спасать, поэтому, черпая информацию из не всегда достоверных источников, многие неправильно осуществляют профилактику коронавирусной инфекции.

"Тяжелые формы коронавируса провоцируют дефицит витаминов, поэтому мы их назначаем в комплексе. Но если у человека нет дефицита витамина D, его прием (без указаний врача. – Ред.) может достаточно негативно сказаться на организме. Препараты цинка тоже бездумно принимать нельзя. Только по назначению врача в постконтактный период", – отметила она.

Детский врач-инфекционист Сергей Крамарев подчеркивает, что нередко именно передозировка и побочные эффекты принимаемых препаратов могут вызвать более тяжелые последствия, чем коронавирусная инфекция в большинстве случаев. Также медик подчеркивает, что пока не существует ни одного законченного фундаментального исследования, которое бы доказало профилактический или лечебный эффект витаминов при коронавирусной болезни.

Также главный анестезиолог Минздрава, профессор Сергей Дубров категорически не рекомендует прием антибиотиков при коронавирусной инфекции. Только в случае осложнения состояния, но назначать их могут исключительно лечащие врачи.

"При COVID-19 не показаны антибиотики, не показаны! И следующая проблема, которая ждет нас через 6-12 месяцев – это стремительная летальность от бактериальной пневмонии или даже от банального аппендицита. Антибиотики не работают, а врачи часто назначают их, когда не надо. Хотя в их приеме нуждается не больше 5% больных. У меня в 17-й больнице больные с двух этажей антибиотиков не получает ни один. В них нуждаются тяжелые пациенты, находящиеся на ИВЛ или с осложнениями в реанимации", - предупреждает медик.

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