Украинцы рассказали о симптомах постковидного синдрома: от эйфории до сильного аппетита

Украинцы поделились своими впечатлениями о перенесенном коронавирусе и рассказали, какие последствия их больше всего мучают после болезни. Самыми частыми проявлениями постковидного синдрома стали нарушения памяти, слабость, нарушения сна и проблемы с аппетитом.

Львовский музыкант Дмитрий Тернущак ("Кумар") поделился в Facebook своими проявлениями постковидного синдрома и спросил у друзей, кто испытывал подобные последствия болезни.

"Бессонница, уже две недели согласно браслету, я сплю 3-3,5 часа. По личным ощущениям я вообще не сплю, иногда проваливаюсь в поверхностный сон на 40 минут и все. Потом весь день ползаю в тумане и сонный. Память посыпалась наглухо. Не могу вместить в голову никакую важную информацию, голова как картоном набита", - написал Дмитрий.

Также он добавил, что коронавирус привел к неврозам и постоянному ощущению голода. По словам музыканта, он даже ночью хочет есть и уже поправился на пять килограмм.

В комментариях пользователи сети признали, что все перечисленные симптомы развиваются у многих. И у некоторых они длятся несколько недель, а некоторые страдают от постковидного синдрома уже 4 и даже 6 месяцев.

Все побочки, кроме последней. Вместо постоянного голода – постоянная тошнота. И от мяса воротит.

У меня дискомфорт в коленных суставах.

У меня бессонница была долго, с памятью вообще тапки.

Память тоже, и рассеянность лютая. Потом в норму пришла за месяц где-то.

Все так, хотя фактически не болел, а просто нашли антитела на медобследовании. Уже больше полгода прошло, но по факту все осталось и периодически до сих пор накрывает.

Болел ковидом осенью, все перечисленное продолжалось где-то полгода, кроме голода. Когнитивка – до сих пор.

Проблемы со сном. Внезапные приплывы крови к лицу и рукам. Сахар, холестерин, тромбоциты вверх. Пару дней сильной агрессии на все. Сменилось оптимизмом и почти эйфорией, как после хорошего кофе. Сейчас отпустило. Аппетит появился на днях, и то не особо, потерял 5 кг.

Всем, кроме голода. Наоборот, не чувствую, что голодна. Но словила глюк с восприятием запахов – некоторые вещи теперь неприятно пахнут.

Голод да, остальное нет. Я вообще себя уже огурцом чувствовал, когда мне врачи пневмонию диагностировали. А вот жор нечеловеческий был.

У меня нюх восстановился на 40% всего, первые пару месяцев вообще ничего не чувствовала. До сих пор нюх глубоко номинальный.

Быстрая усталость при ходьбе, давит грудную клетку и постоянно что-то ем.

Голод, головка "шалит" (вначале заговаривалась, как будто внеземным языком говорила, сейчас отпустило), с усталостью я смирилась, но или частично поборолась. Апатия+частичная глухота, нюх вернулся частично. А сон у меня чудесный.

Память – забываю слова, нервозное состояние – кидаюсь на людей, пускаю скупую мужскую слезу во время фильмов. Жор – двойные, тройные порции. Еще добавлю – одышка.

У меня усталость постоянная и очень мрачный депрессняк, а еще я мерзну в руки и ноги, руки синеют на улице за секунды. Сон выровнялся, но пока болела две недели – не спала.

От любой белковой пищи воняло дохлятиной. Но когда прошло – есть хотелось постоянно. И апатия накрыла на пару недель, хотелось лежать весь день и ничего больше.

Мама переболела коронавирусом в сентябре, тоже очень жаловалась на память и когнитивные функции. Для нее это беда, профессия требует постоянной учебы и повышения квалификации.

Большинство украинцев жалуются на нарушение когнитивных функций, проявления со стороны нервной системы, агрессию, депрессию, состояние тревожности, апатию и проблемы со вкусом и нюхом.