Украинцы просят эвакуировать их из Афганистана: "нам грозит смерть"

Мухаммед Фарид

Мухаммед Фарид из Бородянского района Киевской области. Его отец афганец, а мать украинка. Несколько лет назад он женился на девушке из Афганистана и сейчас у них двое детей – трехлетний сын и пятимесячная дочь. Сын – гражданин Украины, а дочери оформить документы не успели. Сейчас Фарид в Украине, а в Кабуле осталась жена и дети, которые ждут рейс в Украину.

Как рассказал Фарид, когда жена с малышами стояла у ворот аэропорта, американские военный скомандовали отойти и выпустили слезоточивый газ. Газ попал пятимесячной девочке в лицо и сейчас у нее опухла кожа от ожогов, и врачи сказали, что потребуется операция. Поехать за своими родными Фарид не может, так как он иностранец и его могут просто убить.

Сафи Замар

28-летний Сафи Замар – одессит. Когда он узнал, что 25 августа будет самолет, он с другими украинцам забронировал автобус, ждал всю ночь. Но утром предупредили о взрывах и с афганского сообщества в Одессе всем украинцам сказали вернуться домой. Сафи послушался и вернулся. Из четырех автобусов осталось в аэропорту два – те, кто пережил взрывы, смогли улететь. Остальные – остались.

Сафи прилетел в Афганистан в начале августа к своей семье. Он украинец и год назад женился на девушке из Афганистана. Чтобы добраться в Кабул, Сафи переодевался в другую одежду – чтобы не задержали талибы. Каждые 100 км стоят блокпосты, всех обыскивают, считают, что иностранцы – шпионы. Год Сафи пытался сделать визу своей жене, заплатил более тысячи долларов, но получил отказ.

Похожие истории рассказывают и другие украинцы. В посольствах Украины в Исламабаде и Душанбе отказывали в визах, поэтому украинцы не смогли вывезти свои семьи раньше.

Саидзай

32-летний Саидзай живет в Одессе с 2005 года и уже 14 лет – гражданин Украины. В начале августа он приехал в Награхар на 20 дней, на праздник.

"У нас была война – это не новость для Афганистана. Но никто не думал, что будет такой переворот. Возле дома, где я живу, разбиты машины, кидают ракеты. Вчера я был в аэропорту, начали стрелять, и я не мог больше ждать, вернулся домой", - рассказал Саидзай.

У него в Афганистане большая семья – более 20 человек. Но он хочет эвакуировать в Украину хотя бы жену и своих шестерых детей.

Абдул Гафар

Барекзай Абдул Гафар живет в Украине, он из афгано-украинской семьи. Недавно его отец, украинец, вместе с родными поехал в Афганистан на похороны деда. После захвата страны талибами, Гафар обратился в посольство с просьбой эвакуировать своих родных.

"Они четыре дня собирались возле аэропорта, возле южных ворот, где стояли военные. Там была толпа жуткая, невозможно было попасть к воротам", - рассказал Гафар.

Его семья пострадала возле аэропорта Кабула. Когда началась перестрелка – пуля попала в руку его родственнице. А отец Гафара рассказал, что в толпе взрослые потеряли маленькую девочку, 3-4 лет. Ребенок упал, и толпа затоптала ее насмерть. Отец Гафара пытался ее спасти.

Украинцы просят об эвакуации из Афганистана

Важно! На момент написания материала, часть украинцев смогла улететь домой. Остальные ждут эвакуации, в МИД Украины уточняют списки, выясняют местонахождение.