Украинцы повелись на фейк о девушке-жертве вакцины. Она оказалась порно-звездой

В популярной соцсети Facebook начала распространятся информация якобы о первой жертве вакцины от коронавируса в Черниговской областной больнице. При этом на фото разместили девушку, которая на самом деле жива и является американской порноактрисой. Ее зовут Пайпер Перри.
Прививки от COVID-19 в Черниговской области начали делать 24 февраля именно в Черниговской областной больнице. На данный момент официально не сообщалось ни о каких смертях, которые были бы связаны с вакцинацией.
Скриншот с Facebook
А фотографию Пайпер Перри кто-то загрузил с интернета, сделал ее черно-белой и применил зеркальное отражение. Вот так выглядит оригинальное фото.
Пайпер Перри (фото с сети)
Стоит отметить, что Пайпер Перри действительно родилась в 1995 году и проживает в США.
Пользователи сети прокомментировали это.
Стоит отметить, что в сети распространено очень много фейков и теорий заговоров касательно вакцин от коронавируса. Так есть даже предположения, что вместе с вакциной в организм якобы вводится чип, который будет контролировать человека.
Напомним, украинский врач развеял фейки о мутации коронавируса.
Ранее Максим Степанов попросил не верить фейкам, которые быстро распространяются в сети.