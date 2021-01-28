Украинцы построят супер-ракету, которая догонит Falcon Илона Маска: сенсационные фото

Украинско-американская компания Firefly Aerospace, основанная украинцем, планирует привлечь 350 миллионов долларов, которые пойдут на масштабирование производства и создание ракеты среднего класса - Firefly Beta.

У компании амбициозные планы. Глава Firefly Aerospace рассказал, что за следующие несколько лет он хочет превратить компанию стоимостью 1 миллиард и ракетой Alpha в 10-миллиардную компанию с набором разных ракет. Об этом сообщает Firefly Aerospace.

Проект ракеты компании Firefly Aerospace (фото: Firefly Aerospace)

Из общей суммы инвестиций 125 миллионов долларов пойдет на усиление производства, закупку материалов и оборудования, а 225 миллионов направят на развитие компании, включая разработку ракеты среднего класса Firefly Beta.

Проект ракеты компании Firefly Aerospace (фото: Firefly Aerospace)

Данная ракета сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 10 тонн груза, что в 10 раз больше возможностей Firefly Alpha.

Проект ракеты компании Firefly Aerospace (фото: Firefly Aerospace)

Стоит отметить, что Firefly Beta является конкурентом ракете Falcon компании SpaceX Илона Маска, но стоимость доставки грузов у нее гораздо ниже.

Напомним, в сети появились видео с подготовкой к большому старту украинской ракеты Alpha компании Firefly Aerospace.

Ранее компания SpaceX Илона Маска осуществила успешный запуск многоразовой ракеты Falcon 9 с рекордным количеством спутников.