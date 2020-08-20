Украинцы в Польше попали в жуткие условия обсервации: без еды и с больными коронавирусом

Группу украинцев бросили на произвол в польском городе Халков. 18 человек, которые приехали на работу в Силезкое воеводство, оказались в жутких условиях.

Украинцев привез в Халков посредник, он доставил их в место прохождения обсервации. Но оказалось, что там находятся люди с подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом заробитчане рассказали журналистам TVN24.

Через несколько дней обсервации под одной крышей с больными, украинцев доставили в дом в Халкове. Однако неизвестно, всех ли заробитчане смогли выбраться из жутких условий.

Известно, что из 18 человек более половины начали чувствовать себя плохо буквально через несколько дней. К ним приехали волонтеры, медики и представители местной власти. После осмотра их снова вернули на место обсервации и сказали, что госпитализация им не нужна. Украинцы уверены, что они все заразились.

Связаться с посредником, который привез украинцев в Польшу, оказалось невозможно. В первые дни он приезжал к своим подопечным и привез им пять буханок хлеба, макароны, крупу и соду – для полоскания горла. А после – бросил на произвол судьбы.

Местные жители даже не знали, что рядом с ними находится место обсервации украинских заробитчан.

"Жаль людей. Это бездушно. Наши земляки также выезжали на работу за границу, к ним следует отнестись по-людски", - говорят жители Халкова.

Украинцев уже взяли под опеку местные организации волонтеров, а местная власть обратилась в полицию и пограничную службы, чтобы выяснить законность деятельности посредника, который бросил подопечных на произвол судьбы.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Эстонии вспыхнул скандал из-за украинских заробитчан.