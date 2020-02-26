Украинцы могут пройти тест на коронавирус не выходя из дома: как это сделать

Коронавирус в Украине еще не был обнаружен ни у одного человека. Правда, были уже случаи, когда украинским врачам пришлось изрядно понервничать. Так, 25 февраля в Закарпатской области с подозрением на 2019-nCov был госпитализирован мужчина, который до этого контактировал с выходцами из Китая на рынке в Венгрии. К счастью, предварительный диагноз не подтвердился. Так же, как не подтвердился диагноз "коронавирус" у еще одной украинки, которая приехала из Италии и тут же была доставлена в больницу в Черновцах.

Смогут ли повториться госпитализации людей с подозрением на смертельный вирус в дальнейшем? Маловероятно. Ведь с сегодняшнего дня на всех пунктах пропуска с Европой пограничники будут проводить температурный скрининг. В Госпогранслужбе пообещали: ни один пассажир не попадет с температурой в Украину.

Но что делать, если человек приехал в Украину, например, из Китая неделю назад? Ведь всем известно, что 2019-nCov целых 14 дней пребывает в "спящем режиме". И в этот период человек, у которого проявляются малейшие симптомы коронавируса (кашель, головные боли, нехватка воздуха и т. д.) может заразить кого-то из окружающих.

Как понять, что у вас нет коронавируса? Для начала прочтите материал о том, как отличить коронавирус от ОРВИ и простуды. А недавно в сети появился тест, который направлен помочь украинцам понять: стоит ли паниковать из-за 2019-nCov. Интересно, что сделать это (пройти тест) можно не выходя из дома.

"Тест на коронавирус"

Этот "тест на коронавирус" состоит из нескольких вопросов. Например, у юзера спрашивают: был он или его родственники в Китае в последнее время, есть ли у него температура, появились ли боли при чихании и тому подобное. Дав ответы на все вопросы, можно узнать: болен ли человек коронавирусом или же ему не о чем беспокоится.

Тест на коронавирус можно пройти онлайн

Отметим, что этот тест носит скорее "профилактический" характер для представителей всех возрастных категорий. Но по результатам его прохождения можно узнать кое-что интересное про коронавирус, а также получить ответы на самые главные вопросы о 2019-nCov.

Важные факты про коронавирус

В последнее время в сети появляется очень много (мягко говоря) неправдивой информации про коронавирус. Кроме того, на этой теме некоторые недобросовестные граждане хотят нажиться. Например, продавая несуществующее лекарство от 2019-nCov.

Другие же шарлатаны "хайпуют" по-другому: изгоняют коронавирус с помощью молитв, предлагают лечить больных с помощью народных средств (типа чеснока и травяных настоек), создают блоги, где рубят правду-матку про то, чего вирус боится, как не заразиться, что коронавирус - это "величайшая афера" всех времен и т. д. Делают это, конечно же, люди, которые не имеют ни малейшего представления о медицине.

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Некоторые из фейков про коронавирус мы решили развеять. Итак. Коронавирус:

не передается через укусы комаров

не погибает при минусовой температуре

не распространяется через деньги (монеты, банкноты, банковские карты)

не лечиться кокаином и детской мочой

не боится электросушителей, спирта и хлорной извести

Также от нового коронавируса не защищают вакцины против пневмонии. Более того, не спасает от вируса даже промывание носа солевым раствором!

Помимо всего выше перечисленного, важно помнить: коронавирусы не могут разноситься по воздуху на большие расстояния. Поэтому, если больной чихнул на расстоянии десяти метров от вас, то беспокоится не стоит.

Коронавирус в посылках из Китая

Кстати, согласно новым данным Всемирной организации здравоохранения, через письма и посылки коронавирус не передается. Поэтому Укрпочта может не сжигать и не ликвидировать каким-либо другим способом конверты из КНР, направляющиеся в Украину.

Добавим, что Минздрав Украины опубликовал видео с рекомендациями для защиты от коронавируса, которое обязательно для просмотра абсолютно всем гражданам нашей страны.