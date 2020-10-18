Украинцы могут получить бесплатное лечение COVID-19: что нужно сделать

Украинцам доступно бесплатное лечение коронавирусной инфекции по контракту с Национальной службой здоровья. Для этого у человека должен быть положительный тест на COVID-19.

Об этом рассказал бывший министр здравоохранения и президент Всеукраинского врачебного общества Олег Мусий в эфире Апостроф TV.

Он отметил, что тесты на коронавирус будут делать по направлению семейных врачей и по направлению из больниц. Государство выделило на тесты 200 миллионов гривен. Но этого для частных лабораторий хватит только на две недели.

Тем не менее это должно разгрузить 7-10 дневные очереди в государственных лабораторных центрах. Мусий рассказал, что стоимость тестирования в государственном лабораторном центре составляет около 700 гривен.

При этом, если человек по собственной инициативе обращается в частную лабораторию, то за тест ему придется заплатить от тысячи до двух с лишним тысяч гривен.

Мусий также подчеркнул, что тесты нужно делать очень быстро, чтобы медики смогли тяжелобольных положить в стационар, и, если нужно, подключить их к кислороду и аппарату искусственной вентиляции легких.

Эксперт также добавил, что даже при ПЦР-тестировании погрешность в результатах достигает 30%.

Украинцам доступно бесплатное лечение COVID-19 (видео: YouTube)

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