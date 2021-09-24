Украинцы могут испытать на себе лекарство от коронавируса: что известно

Украинцам предложили испытать на себе новые лекарства против Covid-19. Сейчас препарат проходит клинические испытания во всем мире.
Об этом сообщает Минздрав Украины.
Так, в министерстве отметили, что ученые создали новый препарат от коронавируса - SARS-CoV-2. Сейчас лекарство проходит клинические испытания, и украинцы могут принять в них участие.
На сегодня таких исследований - 31, их перечень можно найти на сайте Государственного экспертного центра Министерства здравоохранения Украины по профилю испытания "COVID-19".
По словам заместителя министра здравоохранения Александра Комарида, клинические испытания лекарств в Украине имеют важное место.
"Решение о возможности их медицинского применения может быть принято только после систематического изучения его фармакологического действия на человека и на основании данных доказанной эффективности и безопасности", - добавил он.
Отмечается, что если препарат успешно пройдет испытания, следующим этапом станут четыре фазы клинических исследований.
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