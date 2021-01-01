Украинцы массово жалуются на "легкие кредиты": доводят людей до инсультов

СБУ разоблачила масштабную схему вымогательства денег (коллаж РБК-Украина)

Быстрые деньги и легкие кредиты в Украине достаточно популярны. Но много фирм, которые ведут подобный бизнес, работают с нарушением законодательства.

Так, недавно СБУ разоблачила масштабную схему вымогательства денег с заемщиков таких "легких" кредитов в интернете. Речь идет об одной из компаний-лидеров на рынке онлайн микрокредитования, представители которой начисляли своим клиентам штрафы и пеню в размере более 300% от суммы займа, говорится в Facebook ведомства.

Санкции применялись к тем заемщикам, которые не смогли своевременно погасить кредитные обязательства. А к "выбиванию" этих искусственно созданных долгов злоумышленники подключали коллекторские компании, которые запугивали заемщиков и даже их родственников, угрожали физическим насилием и уничтожением имущества.

Как отметили правоохранители, это является нарушением действующего законодательства, ведь на деле суммы штрафов и пени не могут превышать 50%.

Как работают схемы мошенников, выдающих микрозаймы онлайн (ssu.gov.ua)

Тем временем в комментариях украинцы массово жалуются на разные конторы, которые предлагают такие микрокредиты.

"Моему сыну месяц назад звонил автоответчик с предложением на взятие кредита якобы из банка Голд. "Если согласны - нажмите 1, не согласны – 0. Сын нажал 0. А вчера позвонили, что он якобы взял кредит и пора платить проценты", - пожаловалась Татьяна Шевченко-Матиенко.

"А ко всему еще прикрыть нужно "коллекторские фирмы", которые вообще потеряли связь с этим миром. Доводят людей до инсультов. По юридическим адресам регистрации их там и близко нет. Как не жилой дом на три парадных (к примеру КА "Фактор" или ООО "Профиткапитал"), то двор какого-то промышленного предприятия", - написал житель Ивано-Франковска Дмитрий.

Нарешті почали їх тормосити! Підтримую! А то бідні люди вішатись хочуть від тих кредитів!

Жуликов-кредиторов надо ставить на место! Стоит отдать должное СБУ, что с ними борется!

Могу еще штук 10 номеров скинуть, через которые эти товарищи шантажировали семью

В нас сусід легко взяв і не повертає, а спати колектори не дають всім сусідам у радіусі 200 метрів...

При этом, как заметил один из пользователей, обычно, подобные кредиты - фиктивные.

"Звонят не коллекторы, а мошенники. используют или спецапаратуру, или программу, потому что в интернете, например, один и тот же номер имеет комментарии как мошенников-коллекторов, которые требуют уплату несуществующих долгов, и в то же время - это официальный телефонный номер фирмы, торгующей металлопрокатом", - написал Армен Халатян.

СБУ разоблачила мошенническую схему (фото: ssu.gov.ua)

Ранее мы писали, что хитрые аферисты придумали новую схему обмана украинцев.