Украинцы массово жалуются на аллергию: симптомы, как у коронавируса

В Украине наблюдаются массовые случаи диагностики аллергии в осенний период. Связано это с цветением амброзии полыннолистной. Опасный сорняк вызывает аллергическую реакцию более чем у 70 миллионов людей на планете каждый год. Особенно страдают в Украине жители Харьковской области, где этот сорняк растет в особенно больших количествах.

Как сообщает местное издание АТН, харьковчане сложно переносят аллергию. Жительница города рассказывает, что аллергия на амброзию у нее появилась около 2 лет назад после контакта с аллергенов в селе у родителей. Теперь из дома без носовых платков выйти не получается. Избежать столкновения с пыльцой амброзии в городе не выйдет, уверяет девушка, а оставаться дома в течение цветения - не выход. Но это и не поможет, ведь пыльца аллергена разносится ветром на расстояние до 10 километров и легко может проникать в квартиры.

"Насколько я поняла, насколько я читала, то избежать ее не удастся, так как эта пыльца разносится ветром на очень большое количество километров, а тем более сейчас такая ветреная погода, то вряд ли этого можно избежать", - рассказывает местная жительница.

Цветение полыннолистной амброзии (фото: pixabay.com)

Советы врачей аллергикам

Терапевт-аллерголог Галина Еременко отмечает, что симптомы аллергической реакции схожи с первыми признаками коронавирусной инфекции - постоянное чихание, сухой кашель, одутловатое лицо, зуд глаз и першение в горле. Достаточно часто пациенты путают эти симптомы, поэтому самолечение недопустимо, отмечает врач. А без квалифицированного лечения болезнь может обернуться сложными последствиями.

Кроме употребления лекарств можно и перестраховаться. К сезону амброзии, обычно зимой, большинство пациентов проходят профилактику, и уже летом чувствуют себя лучше. Однако в первую неделю, в благоприятное для аллергена время, необходимо соблюдать диету, отмечают врачи. И объясняют это тем, что некоторые продукты содержат активные пищевые аллергены, которые могут спровоцировать и даже осложнить симптомы аллергии.

"Прежде всего, это - диета. Диета — это, если имеется в виду аллергия на амброзию, мы рекомендуем исключить все фрукты и овощи на первую неделю. Для наших пациентов это неожиданно, но действенно, когда они это исключают, у них есть облегчения их состояния", - отмечает врач.

Как убрать амброзию с участка

Амброзия начинает цвести уже в конце июля и заканчивает только с первыми морозами. Чтобы облегчить аллергию, жителям области и города рекомендуют удалить это растение до начала периода цветения. Вырвав и утилизировав это растение у вас больше шансов с ним бороться. При этом садовники отмечают, что ее скашивание не является эффективным методом, а вот обработка органическими средствами и гербицидами даст свои результаты.

Отметим, что однолетнее растение способно дать до ста тысяч семян поэтому, если вовремя начать с ним борьбу, вы можете обезопасить себя от длительной аллергии.

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