Украинцы массово скупают справки об отсутствии COVID-19: цена вопроса - 500 грн

Украинцы массово скупают справки об отсутствии коронавируса. Обойдется такой липовый документ всего в 500-1500 грн. Хотя, можно найти и дешевле.

Однако, как говорят эксперты, идти на подобный риск не стоит. Ведь любая ложь рано или поздно всегда становится явью. Но далеко не всех украинцев останавливают эти предостережения. Не пугает даже административная ответственность. Иначе, как объяснить то, что в последнее время все больше граждан ищут, где можно купить поддельную справку о негативных анализах?

Кто покупает справки про отсутствие COVID-19?

Справка об отсутствии коронавируса - очень актуальный запрос в последние месяцы. Почему? Например - для путешествий в разные страны. Ведь с туристов требуют разные документы. Причем для одних достаточно документа с результатами теста, а для других - необходима медицинская справка об отсутствии вируса.

Вот украинка Катерина, которая интересовалась покупкой такого документа прямо в комментариях к посту о продаже "липы", раскрыла нам причину своего "запроса".

"Приехала с отдыха. На работе потребовали справку про отсутствие "короны". Времени бегать по клиникам и ждать результатов нет. Вот и решила попробовать. Все же понимают - и я, да и работодатель - что это все равно лишь бумажка. Нужно зарабатывать деньги", - пояснила нам женщина.

А спрос, как известно, рождает предложение. При чем, украинцы не стесняются публиковать посты с предложением купить липовую справку про отсутствие COVID-19 на своих персональных страницах в социальных сетях. Как это сделал, например, Василий Микулец (он помимо этого "промысла" занимается еще и пригоном машин из Европы). При чем, этот аферист торговал справками по 1500 грн, на которых была печать вполне реального медицинского центра. Откуда? Не знают даже сотрудники ужгородского медучреждения.

"В нашем медицинском центре документ с результатами теста выдается исключительно после сдачи анализа! Подписывает и выдает документы врач, который несет ответственность за правильность выполнения теста и достоверность проведенного исследования. Документы при необходимости кроме украинского мы выдаем на английском и чешском языках", - отметили на Facebook-странице медцентра.

В интернете торгуют липовыми справками про отсутствие коронавируса (facebook.com/preventionmed)

К слову, всплыло мошенничество с липовыми справками с печатью этого центра лишь тогда, когда в их сеть клиник с претензиями стали массово обращаться недовольные люди, купившие поддельные тесты на COVID-19 в интернете.

Сколько стоит и где купить "липу"?

Специалисты говорят: в состоянии тотальной неразберихи и хаоса из-за карантина и всех ограничений, был лишь вопрос времени - когда умельцы начнут торговать справками о негативном тесте на COVID-19.

Сегодня на различных сайтах объявлений и соцсетях действует куча контор, которые предлагают свои услуги в оформлении медицинских справок (в том числе о не наличии коронавирусной инфекции).

Журналисты издания "Вести" провели свой эксперимент. Позвонив телефону, указанному в одном из подобных объявлений, они услышали сумму за липовый документ – 500 грн.

"Нас очень подробно расспросили, для каких целей нам это нужно, есть ли кашель, какое самочувствие. В итоге сказали, что перезвонят через 10 минут, а справка будет готова к концу дня, и "к ней никто не подкопается, ведь единых образцов справок нет". "Даже если документ проверят по системе?" - уточняем мы. "Да", - уверили нас. Но после этого почему-то абонент все время был недоступен", - рассказывают журналисты.

Вот так торгуют справками, например, в Одессе

Как полиция борется с аферистами в Украине?

Самая большая проблема с липовыми справками про отсутствие коронавируса в том, что не существует единого формата справок. На каком языке, что там должно быть написано, кто вправе выдавать такие справки? Пограничник или таможенник в Египте или даже в Хорватии понятия не имеет, как выглядит справка, выданная в Украине…

Помимо этого, сами пограничники признаются: проверяют только справки у въезжающих в Украину.

"Если к нам въезжают из стран красной зоны, они должны пребывать на самоизоляции. Если не хотят закрываться на две недели, могут предоставить справку о том, что у них отрицательный тест на COVID-19, сделанную за границей. Тогда пограничники не требуют устанавливать приложение "Дія". На выезд таких справок мы не требуем", - рассказали "Вестям" в ГПСУ.

Однако случаи с подделками негативных тестов на коронавирус правоохранители все же продолжают массово фиксировать. Наибольшее количество нарушений зарегистрировано на Закарпатье - именно там чаще всего подделывают справки об отсутствии COVID-19.

Добавим, что эксперты уверяют: оформлять поддельные справки нет никакого смысла, ведь фальшивка сразу обнаружится.

"Каждый результат исследования, сделанного любой лабораторией, вносится в автоматическую систему регистрации. Медики видят наши результаты, наш электронный адрес. Если результат должен получить не врач, а обычный гражданин, например, для снятия с приложения "Дій вдома", мы его также вбиваем в общую базу", - рассказали в Киевском городском лабораторном центре.

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