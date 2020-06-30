Украинцы массово игнорируют карантин: коронавирус больше не страшен

Украинцы вернулись в прежней жизни и не боятся коронавируса (коллаж РБК-Украина)

Люди во многих регионах Украины стали принебрегать карантинными ограничениями

После ослабления карантина украинцы совсем забыли об опасности и стали пренебрегать профилактическими мерами по борьбе с инфекцией. Судя по Одессе, Киеву, Львову люди уже не бояться коронавируса. Дело в том, что на улицах этих городов никто не соблюдает дистанцию, а про ношение маски и вовсе забывают.

Как сообщает ТСН, в Одессе массово игнорируют карантин. Здесь плотно на улицах, на летних площадках ресторанов. Все - без масок, дистанцию не соблюдают и наслаждаются жизнью. Без масок тут даже пускают в магазины. Люди говорят, что коронавирус не верят, или же просто его не боятся. На выходных здесь был полный аншлаг, работали рестораны и ночные клубы, также наблюдалось большое количество киевлян.

Ситуация в Одессе (скриншот ТСН)

В киевских местах отдыха - в Гидропарке и на Трухановом острове также забыли про меры предосторожности и не бояться заразиться инфекцией. Продавцы маски не надевают, а дезинфекторов и вовсе не осталось. Торговцы едой и напитками раздражаются на камеры и просят их не снимать.

Во Львове работают кафе и рестораны, свободных мест за столиками практически нет. Без масок можно увидеть горожан, а также врачей.

По словам инфекциониста, если так пойдет и дальше, то статистика заболеваемости стремительно увеличится.

"Вирус передается при тесном контакте. Я бы не так придирался, что люди находятся на улице, как к тому, что люди находятся в контакте с другими людьми. Вопрос имиджа страны и вопросы наших поездок за границу - если количество случаев в Украине будет расти, то, скорее всего, Украине не будут рады в зоне Шенгена, в других странах", - говорит инфекционист.

Как мы ранее писали, Шмыгаль рассказал, когда в Украине могут ужесточить карантин.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Людмила Жукова