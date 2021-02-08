Украинцы - не кролики: Зеленский жестко высказался про российскую вакцину "Спутник V"

По словам гаранта, у вакцины из РФ нет доказанной эффективности, поэтому в Украину она поставляться не будет.

"Никакого подтверждения того, что "Спутник V" гарантированно дает результат, нет. Я считаю, что граждане Украины - это граждане, это люди. Это точно не кролики. На них экспериментировать мы точно не имеем права", - заявил он.

Также глава страны отметил, что Украина договаривалась только с ведущими производителями вакцин, которые утверждены миром.

Кстати, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине не будут регистрировать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

В комментариях к этой новости на Facebook украинцы написали, что это очень хорошая новость, так как эксперименты с вакцинами неприемлемы.