Украинцы - не кролики: Зеленский жестко высказался про российскую вакцину "Спутник V"
Украинцы не будут прививаться вакциной от коронавируса российского производства под названием "Спутник V".
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума "Украина 30".
По словам гаранта, у вакцины из РФ нет доказанной эффективности, поэтому в Украину она поставляться не будет.
"Никакого подтверждения того, что "Спутник V" гарантированно дает результат, нет. Я считаю, что граждане Украины - это граждане, это люди. Это точно не кролики. На них экспериментировать мы точно не имеем права", - заявил он.
Также глава страны отметил, что Украина договаривалась только с ведущими производителями вакцин, которые утверждены миром.
Кстати, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине не будут регистрировать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".
В комментариях к этой новости на Facebook украинцы написали, что это очень хорошая новость, так как эксперименты с вакцинами неприемлемы.
- Опять не так, он сейчас прав. Можно и без этой вакцины обойтись.
- Это хорошо, что мы не кролики.
- А якби була результативність то що ?? Купили б?
- Вакцинация важна, но жизнь людей еще дороже.
Как мы писали ранее, жители ОРДЛО отказываются от российской вакцины. Им угрожают увольнениями.