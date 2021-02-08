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Украинцы - не кролики: Зеленский жестко высказался про российскую вакцину "Спутник V"

Новина українською → Понедельник 08 февраля 2021 14:15
Украинцы - не кролики: Зеленский жестко высказался про российскую вакцину "Спутник V" Владимир Зеленский высказался о российской вакцине (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинцы не будут прививаться вакциной от коронавируса российского производства под названием "Спутник V".

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе форума "Украина 30".

По словам гаранта, у вакцины из РФ нет доказанной эффективности, поэтому в Украину она поставляться не будет.

"Никакого подтверждения того, что "Спутник V" гарантированно дает результат, нет. Я считаю, что граждане Украины - это граждане, это люди. Это точно не кролики. На них экспериментировать мы точно не имеем права", - заявил он.

Также глава страны отметил, что Украина договаривалась только с ведущими производителями вакцин, которые утверждены миром.

Кстати, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине не будут регистрировать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

В комментариях к этой новости на Facebook украинцы написали, что это очень хорошая новость, так как эксперименты с вакцинами неприемлемы.

  • Опять не так, он сейчас прав. Можно и без этой вакцины обойтись.
  • Это хорошо, что мы не кролики.
  • А якби була результативність то що ?? Купили б?
  • Вакцинация важна, но жизнь людей еще дороже.

Как мы писали ранее, жители ОРДЛО отказываются от российской вакцины. Им угрожают увольнениями.

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