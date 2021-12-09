Украинцы 7 млн раз в месяц ищут в интернете, где взять кредит - исследование

Так, в среднем за месяц украинцы вбивают такие запросы в поиск Google 6,9 млн раз (96% всего спроса на все финансовые услуги в интернете).

И в значительно меньшей степени украинцы ищут рассрочку (3,2%), депозиты (0,9%) и другие услуги.

Кредит деньгами - это самая популярная категория, по которой украинцы ищут кредит в интернете (6,2 млн раз в месяц).

Вторая по популярности категория - кредит на авто. Такой кредит украинцы ищут всего 100 тыс. раз в месяц.

Интересно, что при поиске кредита, украинцы почти всегда знают, где бы хотели его оформить. Поэтому указывают не только услугу, но название организации (например, “взять кредит в [название конторы]”).

При этом, топ-10 компаний, которыми интересуются жители Украины при поиске кредита деньгами в интернете, - это исключительно микрокредитные организации. Количество таких запросов - 4,16 млн раз в месяц.

Здесь следует отметить, кредиты в банках украинцы могут искать другим способом, например, через приложение или заходя напрямую на сайт компании.

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