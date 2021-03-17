Украинцу вместо опухоли удалили глаз: не сделали ни КТ, ни МРТ

Василий из Хмельницкого даже не ожидал, что такое может произойти. По словам дочери, врач сказала, что отца нужно срочно оперировать. При єтом не сделали ни МРТ, ни КТ.

"У него язва роговицы и нужно срочно оперировать", - сказала дочке врач и мужчину прооперировали.

Как оказалось, опухоль осталась, а здоровы глаз удалили. Потом медики сообщили, что глаз мужчине вернуть уже нельзя, а опухоль попытаются снова удалить. Его забрали на операцию в Институте нейрохирургии.

Дочери не могут сдержать слез. По словам врачей, опухоль росла не менее 15 лет.

"Но опухоль проросла уже в горло, в правую ноздрю", — говорит дочь.

Василий на шестой день после операции чувствует себя оптимистично. И врачи говорят, что он имеет положительную динамику. Но впереди его ждет еще долгий путь до полного восстановления.

Как врачи могли такое сделать?

Заведующий отделением очень удивлен. У пациента были все симптомы, проблема не с глазом. Как пациента могли отправить на такую операцию, не проведя ни КТ, ни МРТ исследований?

"Любой врач, в том числе семейный, такие базовые знания имеет и мог бы заподозрить. А в случае, если не понимает, то отправить на второе звено", — говорит заведующий отделением субтенториальной нейроонкологии Владимир Федирко.