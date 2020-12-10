Украинцу давали только 1% на выздоровление: удивительная история победы над COVID-19

Во Львове вылечили пациента с коронавирусом в очень тяжелом состоянии, которому медики давали только 1% на выздоровление. У мужчины с сахарным диабетом, который ранее перенес микроинсульт, поражение легких из-за COVID-19 составило более 80%.

Об удивительной истории выздоровления говорится на Facebook-странице больницы Центр легочного здоровья.

Как рассказал Богдан Пелех, сначала со слабостью он обратился в Сокальскую районную больницу, и после двух дней пребывания в медучреждении его состояние только ухудшалось. Тогда пациента перевели в Центр легочного здоровья.

Учитывая, что 80% легких были поражены, медики давали мужчине только 1% на выздоровление.

"Но дочь настояла, что если есть хоть малейший шанс на спасение, за него надо браться и бороться", - рассказал пан Богдан, которого все таки удалось вылечить.

Во Львове вылечили пациента с коронавирусом, которому давали только 1% на выздоровление (фото: скриншот с видео facebook.com/cph.lviv)

Также мужчина подчеркнул, что болезнь очень сложная, поэтому те, кто имеют сопутствующие патологии - больное сердце, почки, сахарный диабет - должны беречься в первую очередь, пишет местное издание Твоє місто".

"Главное - не затягивать время и вовремя обращаться за медицинской помощью", - призвал он.

Во Львове вылечили пациента с COVID-19 в очень тяжелом состоянии (фото: скриншот с видео facebook.com/cph.lviv)

По данным львовского Центра легочного здоровья, с апреля по ноябрь 2020-го с пневмониями в медучреждение поступило 2360 пациентов, из которых коронавирус был диагностирован у 1701 пациента. За указанный период вылечили и выписали 2052 человек (из них 1429 - это те, кто имел коронавирус). Умерли за это время 150 пациентов, 130 из них имели COVID-19.

Видео: Во львовской больнице спасли почти обреченного пациента с коронавирусом

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