Украинцев ждет четвертая волна коронавируса: медики обозначили сроки

"Скорее всего, мы столкнемся с очередной волной COVІD-19, которая будет осенью. Это обычная практика, поскольку мы понимаем, что ОРВИ преимущественно появляются в конце осени - в начале зимы. Однако мы надеемся на то, что эта волна будет минимальной", - сказал Кузин.

Кузин считает, что новая волна коронавируса будет намного слабее предыдущей, так как многие украинцы уже переболели или вакцинировались.

"Те, которые вакцинированы, за счет защитного действия вакцины не будут подлежать госпитализации, или заболевание будет протекать в более легкой форме", - полагает Кузин.

Главный санитарный врач отметил, что даже если сейчас коронавирус не бушует, масочный режим все равно остается.

Прогнозы НАН

В Украине стабилизировалась ситуация с коронавирусом. Ученые Национальной академии наук Украины спрогнозировали среднее количество новых случаев Covid-19 до конца июня. Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет равно 1465 в течение недели 9-15 июня 2021 года и 1013 – в течение недели 16-22 июня 2021 года.

Игорь Кузин рассказал про новую волну коронавируса