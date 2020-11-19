Украинцев шокировал рисунок большого герба: лучше никакого, чем это

В Украине приблизились к созданию большого Государственного Герба страны, и уже выбрали победителя конкурса на лучший эскиз этого важного символа. Однако одобренный 19 ноября членами жюри вариант вызвал в сети резкую негативную реакцию.
Украинцы в интернете раскритиковали представленный эскиз, который теперь планируют представить на утверждение в Верховную Раду. Так, юзеры указали на ряд спорных моментов в рисунке, а также призвали депутатов не голосовать за него.
Так, по словам главы Минкульта Александра Ткаченко, если нардепы поддержат такой выбор конституционным большинством - соответствующий эскиз будет официально оформлен как Большой Государственный Герб.
Отмечается, что эскиз-победитель авторства Алексея Кохана содержит обязательные для большого Государственного Герба элементы: герб Войска Запорожского, воина-козака, рыцаря с мушкетом и Знак Княжеского Государства Владимира Великого, то есть Малый Государственный герб (Тризуб).
Эскиз-победитель конкурса большого Государственного Герба Украины (фото: facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua)
Публикация в сети такого эскиза собрала массу гневных комментариев: люди увидели в нем и шароварщину, и упрекнули в неправильном расположении персонажей, напомнили о принципе "не навреди", а также отметили, что вообще необходимости в утверждении большого Государственного Герба нет, и достаточно одного любимого Малого - тризуба.
фото: скрин комментария facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua
Ранее сообщалось, что с эмблем ВСУ убрали Герб Украины, и теперь эмблемы на воротнике и беретных знаках выглядят по другому.