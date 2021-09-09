Украинцев разводят от имени "Нового канала": мошенники просят интимные фото и выманивают данные

Аферисты начали в сетях приглашать украинцев на несуществующие пробы якобы для проекта "Нового канала".

Так, некая Алина, которая называлась кастинг-менеджером канала, выманивала у желающих приобщиться к "шоу" интимные фото, личную информацию, при этом, к слову, нецензурно общаясь.

Как происходило такое общение в чате, в ходе которого граждане и заподозрили обман, обнародовано на скринах:

Фото: скриншот

Что говорят в Новом канале

В Новом канале сообщили, что провели внутреннее расследование, после которого убедились, что эта девушка не имеет никакого отношения ни к одному их проекту.

"Мы проверили информацию по группам кастингов и нашли комментарии о менеджере Алине, которая якобы подбирает участников для проектов Нового канала. На самом деле это аферистка", - рассказал руководитель отдела кастинга StarLightMedia Дмитрий Онищенко.

Он добавил, что некоторые пользователи в группах пишут, что Алина просила скинуть им интимные фото и представлялась не только менеджером Нового канала, но и администратором чата с кастингом в Telegram.

"Новый канал сожалеет, что кто-то, пользуясь его именем, вводит в заблуждение телезрителей. Будьте бдительны и осторожны!" - добавили в менеджменте.

Как проверить, действительно ли вы общаетесь с кастинг-менеджером

Чтобы понять, общаетесь ли вы с настоящим кастинг-менеджером или аферистом, Онищенко советует обращать внимание на несколько моментов: