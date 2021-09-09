Украинцев разводят от имени "Нового канала": мошенники просят интимные фото и выманивают данные

В Украине нередко мошенники в своих преступных схемах прикрываются "брендами" известных компаний и организаций, чтобы быстрее и легче втираться в доверие к своим жертвам. Теперь аферисты атаковали и "Новый канал", от имени которого злоумышленники выманивали у пользователей соцсетей данные и фото интимного характера.
Что на этот раз придумали мошенники и как их удалось вывести на чистую воду - читайте в материале ниже.
Аферисты начали в сетях приглашать украинцев на несуществующие пробы якобы для проекта "Нового канала".
Так, некая Алина, которая называлась кастинг-менеджером канала, выманивала у желающих приобщиться к "шоу" интимные фото, личную информацию, при этом, к слову, нецензурно общаясь.
Как происходило такое общение в чате, в ходе которого граждане и заподозрили обман, обнародовано на скринах:
Фото: скриншот
В Новом канале сообщили, что провели внутреннее расследование, после которого убедились, что эта девушка не имеет никакого отношения ни к одному их проекту.
"Мы проверили информацию по группам кастингов и нашли комментарии о менеджере Алине, которая якобы подбирает участников для проектов Нового канала. На самом деле это аферистка", - рассказал руководитель отдела кастинга StarLightMedia Дмитрий Онищенко.
Он добавил, что некоторые пользователи в группах пишут, что Алина просила скинуть им интимные фото и представлялась не только менеджером Нового канала, но и администратором чата с кастингом в Telegram.
"Новый канал сожалеет, что кто-то, пользуясь его именем, вводит в заблуждение телезрителей. Будьте бдительны и осторожны!" - добавили в менеджменте.
Чтобы понять, общаетесь ли вы с настоящим кастинг-менеджером или аферистом, Онищенко советует обращать внимание на несколько моментов:
Ранее мы писали о том, что мошенники воруют деньги украинцев через псевдосайт "Новой почты" и рассказывали - как работает такая схема.
Напомним также, что в Украине активизировались мошенники, которые маскируются под "ПриватБанк" и обещают бешеные деньги.