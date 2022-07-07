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Украинцев просят помочь военным, где продолжаются адские бои: что нужно

Волонеры просят о помощи для фронта (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Волонтер Наталья Юсупова объявила срочный сбор на дрон с тепловизором для защитников Украины, которые находятся на тяжелом направлении.

Об этом Юсупова сообщила на своей странице в Facebook и разместила банковские реквизиты для сбора средств.

Военным необходим дрон Autel Lite за 54 тыс. и дрон с тепловизором за 300 тыс.

По словам волонтера, ночью работает вражеская арта и нужны дроны, которые будут корректировать огонь по врагу.

Также за неделю волонтер приобрела за военных:

  • Autel Evo II Dual Rugged Bundle - 255 тыс.;
  • Autel Evo II Dual Enterprise Rugged - 300 тыс.;
  • ВАК - аппарат для тяжелораненых и расходники к нему - 93 тыс грн.
  • Прицел Pulsar - 53 тыс. грн.

Украинский волонтер просит о помощи для военных (facebook.com/nataliiayusupova)

"Мои дорогие люди, очень прошу помочь с потребностями. Кто как может 5, 30, 50, 100 грн, каждая копейка, это помощь", - написала Юсупова.

Реквизиты для помощи

Paypal

pp@nataliiayusupova.name.

5168752017223390 Приват, Юсупова Наталья

4149499374344032 Приват, Юсупова

5375411504293973 Монобанк

5358385320002464 Монобанк.

Ранее мы писали, что волонтеры также собирают средства на нужды защитников Украины в Донецкой области.

А также рассказывали, что украинские защитники показали, как с помощью дронов уничтожают позиции врага.

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