Украинцев призвали вакцинироваться от тяжелой инфекции

В Украине регистрируют случаи опасной болезни, которая может привести к смерти без вовремя оказанной медицинской помощи. И хотя от нее есть вакцина, многие игнорируют показания врачей. Речь идет о столбняке, которым в 2020 году согласно официальной статистике заболело 12 человек.

В пресс-службе Центра общественного здоровья Украины напомнили о необходимости своевременной вакцинации от столбняка.

Так, последний случай столбняка было диагностировано 21 ноября в Волынской области. 59-летний мужчина инфицировался из-за травмы правого предплечья.

"На 5-й день пострадавшего госпитализировали в отделение реанимации и поставлен диагноз "столбняк". У больного было тяжелое состояние: головокружение, запрокинутая голова, напряжены мышцы спины и шеи, периодические генерализированные судороги, прогрессирующее онемение мимических мышц (сардоническая улыбка), тризм (спазм) мышц лица. Последнюю прививку против столбняка мужчина получил в 2006 году", - говорится в сообщении.

В ЦОЗ напомнили, что ревакцинация от дифтерии и столбняка необходима каждые десять лет.

Случаи столбняка диагностировали в этом году по всей Украине. Больше всего - среди детей: пять случаев в возрасте 10-14 лет, один - 15-17 лет и шесть случаев у взрослых.

Столбняк - это инфекционное заболевание, которое передается во время контакта со спорами бактерий Clostridium tetani. Инфицироваться возможно из-за попадания грязи в рану, вследствие укусов животных или травмирования острыми предметами, обломками древесины. От человека к человеку это заболевание не передается.

Без своевременной медицинской помощи болезнь может привести к смерти. И единственный надежный способ получить защиту от болезни - своевременная вакцинация.

В ЦОЗ отметили, что за 10 месяцев в Украине вакцинированы от столбняка лишь 64,8% детей до года. Охват прививками в других возрастных категориях: 18 месяцев - 66,4%, 6 лет - 46,5%, 16 лет - 63%, взрослые - 39,3%.

Вакцинацию от столбняка, дифтерии и коклюша по календарю впервые делают в возрасте двух месяцев, затем - в четыре месяца, затем в шесть месяцев и в один год. Далее необходима ревакцинация в шесть и в 16 лет. А с 26 лет плановая ревакцинация делается каждые десять лет.

Вакцина от столбняка и дифтерии бесплатная.

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