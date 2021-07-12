Украинцев предупредили о схеме наглого "развода" на пляжах Одессы: "эй, ребята, я домой!"

Преступники орудуют на людных пляжах, где запомнить лица отдыхающих весьма трудно. Они долго наблюдают за своими жертвами и дожидаются момента, когда смогут забрать чужое имущество без подозрений.

О такой схеме предупредила Ирина Чебанова и рассказала, как она работает.

"Сейчас лето, море… Посторожите, пожалуйста, мы купаться. Группа молодых людей аккуратно складывает одежду и телефоны в рюкзаки, просит соседа по подстилке посторожить. Тем временем, "наблюдатель", когда все доверившись надежному человеку на берегу, ушли купаться, уследив, в каком рюкзаке больше добра, подходит с криком: "Эй, ребят, я домой" И помахав рукой, цепляет рюкзак, говорит смотрителю спасибо и уходит", - написали в сообществе.

По данным автора поста, подобные схемы активно применяют на пляжах Одессы.

Как отметили в комментариях, такая схема довольно широко используется за границей, в частности – на пляжах Италии.

Кроме того, пользователи отмечают, что посторожить вещи с таким же успехом можно попросить и соседский булыжник, так как "сторож", если и обратит внимание на незнакомого парня, скорее всего вмешиваться не будет.