Украинцев предупредили о риске смерти от тромбоза вследствие коронавируса: названы симптомы

Тромбоз - это состояние, при котором у человека образуются сгустки крови в сосудах, то есть тромбы. В Минздраве заявили, что должным образом от места их образования, тромбоз может быть – венозный или артериальный.

Отмечается, что чаще всего тромбы образуются в глубокой вене ноги и могут передвигаться по кровеносным сосудам и попадать в легкие (тромбоэмболия легочной артерии).

Каковы симптомы тромбоза

Среди основных симптомов выделяют:

боль и/или чувствительность в икре или бедре;

отек ноги стопы или лодыжки;

покраснение и/или заметное изменение цвета тела.

Также одышка, частое дыхание, боль в груди, быстрый пульс, головокружение и/или потеря сознания могут быть признаками и симптомами тромбоэмболии легочной артерии.

Что способствует образованию тромбов

Так, к факторам образования тромбов относятся курение, употребление алкоголя и противозачаточных таблеток, варикозное расширение вен, малоподвижный образ жизни, ожирение, беременность, длительное пребывание на больничной койке, хирургические операции, онкологические заболевания и случаи тромбозов в семье.

Кроме того, отмечается, что тромбоз у больных на коронавирус довольно распространенное явление, которое может иметь необратимые последствия для жизни человека.

Сейчас все чаще появляются научные подтверждения о нарушении функции свертываемости крови, которое приводит к образованию тромбов, у больных на COVID-19. Отдельные исследования утверждают, что тромбоэмболия легочной артерии доступна большая часть умерших вследствие COVID-19.