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Украинцев предупредили об опасности употребления сладостей при коронавирусе

Суббота 14 ноября 2020 10:06
Украинцев предупредили об опасности употребления сладостей при коронавирусе
Сладости негативно влияют на организм инфицированных коронавирусом (иллюстративное фото: pixabay.com)
Автор: Styler

Из-за употребления сладостей осложняется течение коронавируса

Главный санитарный врач Украины, заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко рассказал о последствиях употребления сладостей при заражении коронавирусом. Больным COVID-19 надо исключить из рациона тяжелые углеводы, в том числе и десерты, поскольку они негативно влияют на течение заболевания и процесс выздоровления.

По словам Виктора Ляшко, из-за сладостей сгущается кровь, что в итоге приводит к тяжелым последствиям для инфицированных коронавирусом. Кроме того, он напомнил, что люди с сахарным диабетом находятся в группе риска. Поэтому часто медики назначают таким пациентам препараты, которые наоборот разжижают кровь.

Главный санитарный врач страны также рассказал, что на течение болезни влияет и физическая активность. Поэтому Ляшко рекомендует уменьшить употребление углеводов и увеличить количество занятий спортом.

"Нужно как можно меньше углеводов, особенно сладких – они сгущают кровь. Углеводороды (продукты), низкая физическая активность приводят к тому, что осложняется течение заболевания", – заявил Ляшко в эфире программы "Глас народа" на "112 Украина".

Также Виктор Ляшко посоветовал больным употреблять достаточное количество витамина D, который есть, в частности, в куриной печени и говядине.

Напомним, эксперт по питанию Баварского центра потребителей Даниэла Крел пояснила, что исключение углеводов приводит к множеству расстройств в работе организма.

Также мы ранее писали о эффективности витамина С против коронавируса. Однако дозировка должна быть достаточно высокой, а польза подтверждена не для всех возрастов.

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