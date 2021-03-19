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Украинцев предупредили о новом виде "интимного" мошенничества: будьте осторожны

Новина українською → Пятница 19 марта 2021 11:19
Украинцев предупредили о новом виде "интимного" мошенничества: будьте осторожны В Украине появился новый вид мошенничества (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Украине появились аферисты, которые обманывают женщин и требуют с них деньги.

Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.

В чем состоит схема обмана

На электронную почту женщины приходит письмо якобы от работодателя, который предлагает ей работу секретарем. Но есть одно условие - это интимные отношения с руководителем. Для этого женщину просят выслать несколько интимных фотографий для рассмотрения ее кандидатуры. На снимках должно быть обязательно видно тело.

Далее мошенник находит профиль жертвы в соцсетях и начинает ее оттуда шантажировать. У женщины вымогают деньги. В противном случае обещают выслать ее интимное фото всем друзьям и знакомым.

Реальная история в Киеве

О такой схеме рассказали в полиции, куда позвонила женщина и рассказала о сложившейся ситуации. Она попросила правоохранителей помочь ей и разобраться с мошенниками.

"Ночью на линию 102 поступило сообщение от растерянной женщины, которая проживает на бульваре Труда", - сказано в сообщении на странице.

Украинцев предупредили о новом виде &quot;интимного&quot; мошенничества: будьте осторожны

Женщину пытались шантажировать мошенники (фото: Киев Оперативный)

Как мы ранее писали, в Киеве около двух часов дня в полицию обратилась женщина, которая пожаловалась на мошенников. Неизвестные представились ей сотрудниками Пенсионного фонда, они "запудрили мозги" потерпевшей, и она отдала им средства, которые якобы скоро выходят из обращения.

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