Украинцев предупредили о новом виде "интимного" мошенничества: будьте осторожны
В Украине появились аферисты, которые обманывают женщин и требуют с них деньги.
Об этом сообщили на странице Киев Оперативный в Facebook.
В чем состоит схема обмана
На электронную почту женщины приходит письмо якобы от работодателя, который предлагает ей работу секретарем. Но есть одно условие - это интимные отношения с руководителем. Для этого женщину просят выслать несколько интимных фотографий для рассмотрения ее кандидатуры. На снимках должно быть обязательно видно тело.
Далее мошенник находит профиль жертвы в соцсетях и начинает ее оттуда шантажировать. У женщины вымогают деньги. В противном случае обещают выслать ее интимное фото всем друзьям и знакомым.
Реальная история в Киеве
О такой схеме рассказали в полиции, куда позвонила женщина и рассказала о сложившейся ситуации. Она попросила правоохранителей помочь ей и разобраться с мошенниками.
"Ночью на линию 102 поступило сообщение от растерянной женщины, которая проживает на бульваре Труда", - сказано в сообщении на странице.
Женщину пытались шантажировать мошенники (фото: Киев Оперативный)
Как мы ранее писали, в Киеве около двух часов дня в полицию обратилась женщина, которая пожаловалась на мошенников. Неизвестные представились ей сотрудниками Пенсионного фонда, они "запудрили мозги" потерпевшей, и она отдала им средства, которые якобы скоро выходят из обращения.